Bons plans iOS : Youtubers Life: Gaming Channel, Symmetrain, Pouces

⏰ Hier à 21:49

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Youtubers Life: Gaming Channel, Symmetrain, Pouces. L'occasion d'économiser 36.5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

GraviT (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.42, 46 Mo, iOS 12.0, Dennis Mengelt) passe de 0,99 € à gratuit. Êtes-vous prêt pour un nouveau type de jeu de puzzle ?



Il suffit de faire pivoter les puzzles vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que chaque bloc de couleur vienne se poser sur un contour de couleur correspondante. Le concept est simple, mais le jeu devient difficile !



Les + : 50 puzzles uniques et stimulants

Un design simple et épuré Télécharger le jeu gratuit GraviT





Iced In (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.62, 73 Mo, iOS 12.0, Dennis Mengelt) passe de 0,99 € à gratuit. Les pingouins se sont mis dans un sacré pétrin ! Pourrez-vous résoudre les 50 puzzles et libérer chacun d'entre eux ?



Il suffit de pousser des blocs de glace jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent tous sur un interrupteur pour sauver chaque pingouin de sa cage ! Ne laissez pas les adorables pingouins vous tromper... Iced In est difficile !



Les + 50 puzzles stimulants

Contrôles simples Télécharger le jeu gratuit Iced In





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,99 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 0,99 € à gratuit. Choisissez un train et votre voyage commencera. Au fur et à mesure que votre train avance, vous devez essayer de choisir les arbres, les buissons, les formations rocheuses et autres objets qui se trouvent d'un côté des voies et pas de l'autre. Si vous manquez un obstacle ou appuyez de manière incorrecte, votre train sera retardé.



S'il est trop retardé, il disparaîtra de la vue et le jeu sera terminé. Vous pouvez tirer sur le frein d'urgence pour ralentir un peu les choses quand les choses deviennent agitées et vous remettre de l'ordre.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration !

Comprend 8 environnements Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Applications gratuites iOS :

Aftercut (App, iPhone / iPad, v6.0, 121 Mo, iOS 9.0, LI XUAN NIU) passe de 2,99 € à gratuit. Aftercut est une appli pour découper des silhouettes juste en traçant quelques lignes pour ensuite les ajouter sur un fond ou des effets appliqués.



Parfait si vous souhaitez couper un objet ou une personne d'une photo pour la disposer sur un autre fond.



Les + : Une appli simple d'utilisation pour de bons rendus Télécharger l'app gratuite Aftercut





Stark ViPR (App, iPhone / iPad, v2.5.13, 18 Mo, iOS 12.0, Virtual Trainer Sweden AB) passe de 4,99 € à gratuit. Stark ViPR vous permet de créer votre propre entraînement personnel à tout moment et en tout lieu. Vous pouvez faire travailler l'ensemble du corps et trouver des exercices étape par étape qui se concentrent sur des groupes de muscles spécifiques.



Choisissez parmi les entraînements préétablis ou créez votre propre programme en faisant glisser les entraînements vers un jour donné. Les 29 exercices sont tous réalisés par un instructeur professionnel.



Les + : Une application complète, avec timer Tabata

Synchronisation avec Santé Télécharger l'app gratuite Stark ViPR





Pouces (App, iPhone, v2.0, 2 Mo, iOS 12.4, Charles Clement) passe de 1,99 € à gratuit. Pouces redéfinit le clavier en utilisant six zones carrées. Cela vous permet de saisir du texte sans regarder la fenêtre de saisie.



Pouces dispose de l'autocorrection, de la saisie prédictive, de l'accès rapide aux chiffres et de la saisie rapide des majuscules. Il prend également en charge les caractères accentués et est disponible en 13 langues différentes.



Les + : L'idée est excellente et pourrait être adoptée par certains Télécharger l'app gratuite Pouces





Stark Étirements (App, iPhone / iPad, v2.5.13, 18 Mo, iOS 12.0, Virtual Trainer Sweden AB) passe de 1,99 € à gratuit. Stark Étirements est, comme son nom le suggère très fort, une app qui se focalisent autour des étiremets avant et après votre session de sport. Elle permet d'améliorer vos performances, de réduire le risque de blessures, d'aider les articulations à effectuer tous leurs mouvements, et plus encore, grâce à une variété d'exercices d'étirement simples.



Les + : Effectuez les bons étirements et améliorez vos performances simplement

Intégration avec Apple Health Télécharger l'app gratuite Stark Étirements





Promotions iOS :

Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.8, 617 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 5,99 € à 0,99 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,99 €





Here Be Dragons (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.25, 705 Mo, iOS 12.1, Red Zero Games) passe de 5,49 € à 2,99 €. Here Be Dragons est un jeu de stratégie au tour par tour satirique avec des graphismes uniques de "carte vivante", où vous dirigez un groupe de capitaines fous et éradiquez des monstres légendaires afin de permettre à Christophe Colomb de découvrir le Nouveau Monde.



Christophe Colomb a découvert les Amériques en 1492. En 10 semaines. Avec 100 hommes. Avec 3 navires. Ceci est un mensonge!



Premièrement, quelqu'un devait vaincre le kraken et les tritons. Quelqu'un devait vaincre le Léviathan. Quelqu'un devait bannir tous les vaisseaux fantômes. Les informations sur ces actes sont absentes des archives, et vous ne pouvez pas les trouver dans les mémoires des grands hommes d'État. La connaissance de « l'Avant Armada » a été complètement effacée par certains officiels sanglants.



À vous de remettre la véritable histoire en avant dans ce jeu de stratégie ! Télécharger Here Be Dragons à 2,99 €





Esports Life Tycoon (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v3.4.2, 332 Mo, iOS 9.0, U-Play Online) passe de 8,99 € à 2,99 €. Gérez votre propre équipe de sports électroniques. Recrutez les meilleurs joueurs. Entraînez vos grandes vedettes. Gérez les distractions et les événements critiques avant chaque match. Développez votre équipe et votre maison de jeu pour gagner de grands tournois dans le monde entier et devenir la plus grande équipe championne de sports électroniques !



Personnalisez tous les aspects de votre équipe professionnelle : fabriquez votre blason, concevez vos équipements de sport électronique, créez votre avatar et vos joueurs en partant de zéro… Composez l'équipe de sport électronique de votre rêve et devenez la meilleure équipe du championnat !

Télécharger Esports Life Tycoon à 2,99 €