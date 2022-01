Bons plans iOS : Pascals Wager, IDK? Decision Maker, Symmetrain

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Pascals Wager, IDK? Decision Maker, Symmetrain. L'occasion d'économiser 23€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 0,99 € à gratuit. Choisissez un train et votre voyage commencera. Au fur et à mesure que votre train avance, vous devez essayer de choisir les arbres, les buissons, les formations rocheuses et autres objets qui se trouvent d'un côté des voies et pas de l'autre. Si vous manquez un obstacle ou appuyez de manière incorrecte, votre train sera retardé.



S'il est trop retardé, il disparaîtra de la vue et le jeu sera terminé. Vous pouvez tirer sur le frein d'urgence pour ralentir un peu les choses quand les choses deviennent agitées et vous remettre de l'ordre.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration !

Comprend 8 environnements Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Space War HD (Jeu, Action, iPhone / iPad, v9.1, 44 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 1,99 € à gratuit. Space War HD est un jeu dans l'espace pour les fans d'arcade rétro ! Volez à travers l'espace et détruis les ondes des extraterrestres qui attaquent ! Soyez prêt pour la bataille finale!



Un jeu de shoot'em up dans l'espace où vous devez détruire des vagues d'aliens.



Les + : Le support de l'Apple Watch Télécharger le jeu gratuit Space War HD





The Lost Ship (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.9, 224 Mo, iOS 8.0, Syntaxity Inc.) passe de 3,99 € à gratuit. The Lost Ship est un jeu d'aventure en point & click où vous devez retrouver un bateau pirate perdue sur une île et ses trésors, en résolvant des énigmes.



Il va donc falloir explorer forêt, campement et plages afin de mettre la main sur le butin, mais l'aventure ne sera pas de tout repos !



Les + : Si vous aimez les énigmes

Un classique du point'n'click Télécharger le jeu gratuit The Lost Ship





Applications gratuites iOS :

IDK? Decision Maker (App, iPhone, v1.4, 20 Mo, iOS 10.0, Vlad Paraschiv) passe de 1,99 € à gratuit. IDK ? Decision Maker est LE moyen le plus simple de vous aider à prendre des décisions réfléchies ! " Que dois-je faire ? " Téléchargez et faites de bons choix de vie dès aujourd'hui !



Il suffit d'entrer une question, d'ajouter vos réponses et le tour est joué ! Profitez de nos délicieuses animations conçues pour vous calmer tout en vous aidant à réfléchir à vos options.



Les + : L'aide parfaite pour prendre une décision de groupe Télécharger l'app gratuite IDK? Decision Maker





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.7.1, 1 Mo, iOS 14.0, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





Camera Remote Control App (App, iPhone / iPad, v2.8, 20 Mo, iOS 10.0, Georgi Zlatinov) passe de 1,99 € à gratuit. L'application Camera Remote Control est exactement cela, une télécommande d'appareil photo. Il suffit de connecter deux appareils iOS, l'un sera en "mode caméra" et l'autre sera utilisé comme "télécommande". L'application vous guide tout au long de la procédure, ce qui la rend facile à configurer.



Vous placerez ensuite votre appareil en mode caméra quelque part, avec la caméra face à vous et à votre famille ou vos amis.



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Camera Remote Control App





Recipes (App, iPhone, v1.0, 36 Mo, iOS 11.3, Kaushik Sureja) passe de 1,99 € à gratuit. Recipes fournit une vaste collection d'idées de repas adaptées à toute votre famille. Les catégories incluent les repas en famille, la boîte à lunch pour enfants, les recettes pour tout-petits, pour une bonne santé, les soupers rapides et le camping en famille.



Chaque recette comprend une brève description, les calories et le temps de préparation.Les recettes peuvent également être mises en favoris pour un accès rapide.



Les + : L'application comprend plus de 100 recettes en tout Télécharger l'app gratuite Recipes





Promotions iOS :

Heal: Pocket Edition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 190 Mo, iOS 13.2, Winterveil Studios Oy) passe de 4,99 € à 0,99 €. Heal est un jeu d'aventure expérimental du créateur de la série DISTRAINT.



Il y a très peu de dialogue et de texte dans Heal. Au lieu de cela, le récit est entraîné par une atmosphère forte et obscure.



Guidez un vieil homme à travers le monde sombre et atmosphérique de Heal dans ce jeu de pointer-cliquer 2D abstrait d'aventure. Télécharger Heal: Pocket Edition à 0,99 €





ICEY (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 8.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Inspiré par les jeux comme Devil May Cry, ICEY propose de l'action effrénée mais dans un environnement futuriste en défilement horizontal en 2D. Il a déjà fait les beaux jours des joueurs PC et PS4.



Pour se démarquer un peu plus, ICEY propose un système narratif qui vous guidera tout au long du jeu. Si le but est d'obéir à la "voix", parfois il sera bon de se poser la question et même de faire le contraire. Vos choix auront des incidences, un peu comme les jeux Telltale. Avec une superbe réalisation mêlant 2D et 3D, ICEY en met plein les yeux lors des attaques, des esquives ou des contre-attaques. Les effets spéciaux sont spectaculaires et accentuent l'impact des combos. C'est l'autre particularité de ICEY, vous progresserez tout au long de l'aventure, formerez votre propre style de combat et enchainerez des combos à la pelle. Si vous avez joué à DMC par exemple, vous ne serez pas dépaysés.



Les + : Le scénario

Très beau Télécharger ICEY à 1,99 €