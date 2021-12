NCHE: The Escape : faites la chasse aux zombies en mars 2022

Hier à 21:37 (Màj hier à 21:37)

Quelque chose me dit que 2022 devrait être une belle cuvée au niveau des jeux vidéo, et plus particulièrement pour les mobiles, qui ne cessent d'attirer de nouveaux joueurs et des développeurs. Il faut dire qu'avec la puissance qu'embarquent nos derniers joujoux, les plus grands jeux ont le droit à leur adaptation, tandis que des petites pépites indépendantes ne cessent de voir le jour sur l'App Store.

Pour vous donner un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains mois, je vais parler du nouveau jeu du studio Cleec Designs qui ne compte qu'un seul développeur à son bord : Okolie Uchechukwu. Et ce dernier vient d'annoncer son nouveau jeu de tir à la première personne du nom de NCHE: The Escape.



Voici une vidéo du gameplay :

NCHE: The Escape prépare son arrivée sur l'App Store

Imaginez un jeu de tir à la première personne dans des paysages chaotiques qui abritent des centaines de zombies assoiffés de sang. Votre unique but serait alors de survivre et de trouver un moyen de vous en sortir, coûte que coûte.



NCHE : The Escape propulse les joueurs dans un mystérieux établissement psychiatrique qui, selon les rumeurs, est tellement bien bâti qu'il est impossible de s'en échapper. Heureusement pour nous, nous allons pouvoir mettre la main sur toutes sortes d'armes pour repousser les morts-vivants.



Reste désormais à savoir quelle stratégie vous adopterez : la discrétion et l'esquive, ou alors la boucherie. NCHE : The Escape verra le jour sur l'App Store en mars 2022 !