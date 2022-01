Shazam publie ses prédictions musicales pour 2022

Si vous souhaitez connaître en avance les artistes qui vont être au top en 2022, Shazam à la réponse pour vous. Via une playlist sur Apple Music, découvrez une liste de 50 morceaux.

Shazam anticipe les succès à venir

Rappelez-vous, au début de l'année dernière, Shazam avait dévoilé ses prédictions musicales pour 2021. Une sorte de classement musical qui a pour objectif d'imaginer quels seront les artistes qui vont tout pulvériser dans les mois à venir.

Étant donné que Shazam a été racheté par Apple en 2017, c'est sur l'application Apple Music que vous pourrez retrouver cette playlist inédite. Une playlist créée à partir d'algorithmes pour le choix des artistes et dont les titres ont été sélectionnées par l'équipe éditoriale mondiale d'Apple Music.



Pour ce faire, il suffit de taper "Shazam prédictions" dans la barre de recherche de l'application et vous aurez directement accès à la page dédiée. Au-delà de la playlist en elle-même qui contient pas moins de cinquante morceaux, cinq artistes sont spécialement mis en avant juste en dessous. Pour le côté chauvinisme, on note l'absence d'artistes français(es).



Mis à part cette prédiction, il est également possible d'accéder à une autre playlist qui cette fois-ci met en avant les musiques les plus shazamés l'année précédente. Un Top 100 concocté aux petits oignons pour celles et ceux qui voudraient réécouter les meilleurs titres sortis en 2021. Pour ce faire, tapez simplement "Shazam" dans la barre de recherche.