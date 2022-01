Meta Quest 2 : bientôt une utilisation possible du Apple Magic Keyboard

Facebook bouleverse sa société. Après avoir annoncé son nouveau nom (Meta), le groupe a déclaré que la marque Oculus allait "disparaître" pour le grand public et laisser le champ libre...

Une nouvelle mise à jour pour les casques Meta Quest 2 est sur le point de voir le jour : estampillée V37, celle-ci devrait être assez importante pour les propriétaires de l'accessoire. Outre le fait que le clavier d'Apple deviendra le deuxième du genre à être compatible, on devrait également retrouver un tutoriel pour apprivoiser Horizon Home. Ce n'est pas la première fois que Meta inclue l'écosystème d'Apple en son sein, puisque le casque permet déjà d'afficher les notifications de l'iPhone. Concernant l'arrivée de la compatibilité du Apple Magic Keyboard, reste désormais à savoir si l'on parle des deux versions (clavier standard et clavier + bloc numérique) ou d'une seule version. Source

Au passage, le créateur du célèbre réseau social en a profité pour changer le nom de ses casques pour devenir Meta Quest 2. Et justement, la prochaine mise à jour de ce dernier, la V37, vient de fuiter sur Internet, nous apprenant ainsi que l'Apple Magic Keyboard sera le deuxième clavier compatible, après le Logitech K830.

En fin d'année dernière, Facebook annonçait un grand tournant dans son histoire en renommant sa maison-mère Meta. Une preuve de plus que le futur, pour la société de Mark Zuckerberg, se trouverait dans la réalité virtuelle.

