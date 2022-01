Soldes d'hiver 2022 : Darty sort le grand jeu avec des promotions exceptionnelles

Comme chaque mois de janvier, c'est le moment de retrouver les soldes, l'occasion de trouver des bons plans et parfois des remises impressionnantes. Pour commencer l'année en beauté, Darty a décidé de sortir le grand jeu en faisant de belles promotions sur des casques audio, des PC portable, des smartphones, des routeurs WiFi 6...

Les soldes 2022, c'est la folie chez Darty !

Pour dynamiser les ventes après les fêtes de fin d'année, les commerçants peuvent compter sur les soldes d'hiver pour écouler une masse d'articles et vous faire profiter au passage de belles remises sur des produits populaires.

Comme tous ses concurrents, Darty se prête au jeu et va parfois très loin avec des promotions qui peuvent aller jusqu'à -60%. Tout est fait pour vous convaincre et comme à chaque fois... On ne peut s'empêcher de résister !



La rédaction d'iPhoneSoft a décidé de vous faire gagner du temps et de vous sélectionner les offres qui ont le plus de chance de vous intéresser. Évidemment, les promotions qu'on vous mettra en avant ne concernent que les produits high-tech, sachez que vous retrouvez aussi une multitude de bons plans dans les autres catégories.



Darty vous offre la livraison en 1 jour ouvré dès 50€ d'achat jusqu'au 17 janvier inclus.

Les promotions à partir de -10%

Les promotions à partir de -30%

Aspirateur iRobot Roomba 698 , système de nettoyage en trois étapes, équipé de 2 brosses traditionnelles multi-surfaces et une brosse latérale, compatible avec Google Assistant et Alexa, navigation adaptative, détecte et élimine la poussière, autonomie de 90 minutes.

- Article en promotion à -33%

- Achetez-le dès maintenant à 199,99€ au lieu de 299,99€

Bracelet connecté Xiaomi MiBand 6 , écran AMOLED de 1.56 pouce, suivi sportif amélioré, surveillance santé améliorée, 14 jours d'autonomie, 30 modes d'entraînement avec suivi de la fréquence cardiaque, mesure du niveau de saturation en oxygène dans le sang, suivi du sommeil, indice d'étanchéité 5ATM pour une immersion sous l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur, compatible avec iOS et Android.

- Article en promotion à -33%

- Achetez-le dès maintenant à 39,99€ au lieu de 59,99€

- Article en promotion à -33%

- Achetez-le dès maintenant à 39,99€ au lieu de 59,99€

Clavier Corsair mécanique pour gaming , rétroéclairage RGB par touche dynamique, châssis en aluminium anodisé, technologie 100% anti-ghosting, uniquement compatible PC, avec fil.

- Article en promotion à -30%

- Achetez-le dès maintenant à 89,99€ au lieu de 129,99€

- Article en promotion à -30%

- Achetez-le dès maintenant à 89,99€ au lieu de 129,99€

Souris SteelSeries Aerox 3 (2022), ultra rapide, très légère (seulement 59 g), sensibilité de 8500 DPI, câble USB-C super maillé, uniquement pour PC, boutons programmables sur les côtés.

- Article en promotion à -35%

- Achetez-la dès maintenant à 44,99€ au lieu de 69,99€

- Article en promotion à -35%

- Achetez-la dès maintenant à 44,99€ au lieu de 69,99€

Les promotions à partir de -40%

Bracelet connecté Xiaomi MiBand 5N , écran de 1.1 pouce, plusieurs modes sport, forte amélioration de la surveillance pendant l'exercice physique, autonomie maximale de 14 jours, intègre un cardiofréquencemètre, suivi du sommeil, compatible iOS et Android.

- Article en promotion à -60%

- Achetez-le dès maintenant à 19,99€ au lieu de 49,99€

Balance connectée Terraillon Smart Connect , multi utilisateurs (jusqu'à 8 personnes), grand écran LCD, application disponible sur iOS et Android, poids très précis jusqu'à 100 g près, calcul votre masse graisseuse/musculaire/hydrique et osseuse, suivi de l'évolution de votre poids via l'app dédiée

- Article en promotion à -41%

- Achetez-la dès maintenant à 34,99€ au lieu de 59,99€

- Article en promotion à -41%

- Achetez-la dès maintenant à 34,99€ au lieu de 59,99€

Routeur Wi-Fi 6 Mesh Nighthawk de Netgear , vitesse jusqu'à 1,5 Gbit/s en descendant, adapté à des superficies allant jusqu'à 200 m2

- Article en promotion à -50%

- Achetez-le dès maintenant à 124,99€ au lieu de 249,99€

- Article en promotion à -50%

- Achetez-le dès maintenant à 124,99€ au lieu de 249,99€

Souris Razer Viper Ultimate , capteur optique 20 000 DPI Razer Focus+, 8 boutons programmables, conception ultra légère (seulement 74 g), conçu pour le gaming.

- Article en promotion à -40%

- Achetez-la dès maintenant à 89,99€ au lieu de 149,99€

- Article en promotion à -40%

- Achetez-la dès maintenant à 89,99€ au lieu de 149,99€

Barre de son Philips, compatible Dolby Atmos, puissance de son jusqu'à 300 W, compatible Spotify Connect, HDMI eARC, assistants vocaux de Google et Alexa.

- Article en promotion à -40%

- Achetez-la dès maintenant à 299,99€ au lieu de 499,99€

- Article en promotion à -40%

- Achetez-la dès maintenant à 299,99€ au lieu de 499,99€

Retrouvez également une tonne d'autres promotions sur les accessoires pour smartphones, les caméras de surveillance, les PC de bureau, les montres et bracelets connectés, les téléviseurs connectés...