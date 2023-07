Soldes été 2023 : la Fnac nous gâte avec de belles promotions !

MacBook Air 13'' 512Go SSD 16Go RAM Puce M2



Le nouveau MacBook Air de 13 pouces est une véritable merveille de légèreté et de performances. Grâce à la puce M2 nouvelle génération, il offre une puissance fulgurante et une efficacité énergétique exemplaire. Ce bijou tout en aluminium recyclé est conçu pour durer et préserver notre planète. Avec sa rapidité époustouflante, ses fonctionnalités avancées et son écran sublime, le MacBook Air repousse les limites de la créativité et de la productivité. Ajoutez à cela une sécurité intégrée et des fonctionnalités pratiques comme le déverrouillage avec Touch ID et les appels iPhone depuis le Mac, et vous obtenez l'ordinateur portable parfait pour les professionnels et les créatifs exigeants.



Prix : disponible dès maintenant à 1529€ au lieu de 1759€ (-13%)

Barre de son Samsung Q-Series HW-Q990C Noir



La barre de son Samsung HW-Q990C offre une expérience sonore hors-norme avec son système 11.1.4Ch et ses innovations acoustiques. Profitez d'un son immersif en Dolby Atmos, grâce à ses 22 haut-parleurs et son caisson de basse sans fil. La technologie Q-Symphony assure une synergie parfaite avec les téléviseurs Samsung, tandis que la connectivité Wi-Fi et Bluetooth simplifie l'expérience sans câbles encombrants. Contrôlez la barre de son de multiples façons, que ce soit par Tap Sound, Chromecast, Airplay 2, Google Assistant ou SmartThings Hub.



Prix : disponible dès maintenant à 1099€ au lieu de 1299€ (-15%)

Casque audio à réduction de bruit Bluetooth Sony WH1000XM4 Argent



Le casque audio offre une réduction de bruit exceptionnelle grâce à l'intelligence artificielle, avec 20 niveaux réglables et un mode Ambient Sound pour rester conscient de votre environnement. Il dispose de fonctions intelligentes telles que Quick Attention et Speak To Chat. L'autonomie atteint jusqu'à 30 heures avec la réduction de bruit active et 38 heures en mode Bluetooth uniquement, avec une fonction de charge rapide. L'utilisation est intuitive grâce au Bluetooth multipoint, au contrôle tactile et à la compatibilité avec les assistants vocaux. De plus, il est compatible Hi-Res Audio Wireless et offre une expérience immersive avec le 360 Reality Audio.



Prix : disponible dès maintenant à 279,99€ au lieu de 329,99€ (-15%)

Reolink 2K 4MP Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil (avec panneau solaire inclus pour un fonctionnement autonome)



Cette caméra de surveillance pour extérieur, alimentée par batterie et équipée d'une connectivité WiFi, offre une solution de sécurité pratique et efficace pour protéger votre propriété. Grâce à son application mobile intuitive, vous pouvez facilement gérer les fonctionnalités avancées telles que les projecteurs, les sirènes et l'audio bidirectionnel. Avec sa capacité à distinguer les personnes et les véhicules des autres objets, ainsi que son capteur de mouvement PIR sensible, cette caméra intelligente réduit les fausses alarmes et vous envoie des alertes précises avec des informations pertinentes. Que ce soit de jour ou de nuit, elle assure une surveillance claire grâce à ses projecteurs intégrés et à ses LED infrarouges. La caméra de surveillance pour extérieur vous offre une tranquillité d'esprit en vous permettant de surveiller et d'interagir avec votre propriété, où que vous soyez, via l'application mobile ou le client Reolink. Profitez d'une résolution vidéo de 2560x1440 et d'un champ de vision de 122° pour une surveillance optimale.





Prix : disponible dès maintenant à 109,99€ au lieu de 209,99€ (-47%)

Apple Watch Series 8 GPS, boîtier Aluminium Lumière Stellaire 41mm avec Bracelet Lumière Stellaire



L'Apple Watch Series 8 offre une combinaison parfaite d'élégance, de santé et de sécurité. Avec des capteurs puissants, elle collecte des données sur votre forme et votre bien-être. Elle permet de rester en contact de manière pratique et offre des fonctionnalités innovantes pour votre sécurité. Grâce à un processeur plus rapide, ses performances sont améliorées. De plus, elle propose une multitude de fonctionnalités pratiques, tels que le suivi de cycle, les rappels pour les traitements médicaux, l'assistance vocale de Siri, le contrôle de la musique, la consultation de vos mails, le suivi du sommeil...



Prix : disponible dès maintenant à 449€ au lieu de 499€ (-9%)

Casque réalité virtuelle HTC Vive Flow Noir



Le VIVE Flow offre une immersion immersive pour améliorer votre bien-être au quotidien. Il se connecte facilement à votre téléphone via Bluetooth, vous permettant d'entrer dans un cocon de réalité virtuelle. Les lentilles réglables et le design confortable garantissent un ajustement parfait. Vous pouvez naviguer et interagir intuitivement avec votre téléphone comme contrôleur VR. Le VIVE Flow offre un espace de travail virtuel sans distractions, tandis que sa légèreté et sa portabilité vous permettent de l'emmener partout. Découvrez de nouvelles façons de vous détendre et de vous ressourcer avec cette expérience de réalité virtuelle unique.



Prix : disponible dès maintenant à 275€ au lieu de 329,89€ (-11%)

Purificateur d'air Dyson ventilateur Purifier Cool



Le purificateur d'air ventilateur Purifier Cool autoreact TP7A capture efficacement la poussière ultrafine et les allergènes, éliminant jusqu'à 99,95 % des particules de 0,1 micron. Avec sa technologie avancée, il est entièrement scellé selon la norme HEPA H13, offrant une filtration puissante. Le purificateur détecte en temps réel les polluants, affichant les informations sur l'écran LCD. Son système de filtration à 360° avec filtres HEPA et charbon actif assure une purification efficace de l'air. Il projette un flux d'air purifié dans toute la pièce grâce à la technologie Air Multiplier™. Le purificateur fonctionne également comme un ventilateur, offrant une ventilation homogène en été. Il propose des modes ambiant et nuit pour une expérience personnalisée et silencieuse.



Prix : disponible dès maintenant à 449€ au lieu de 599€ (-25%)