L'Apple TV augmente de prix chez Free

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Apple TV

Julien Russo

Si Xavier Niel s'est engagé publiquement dans une vidéo promotionnelle à ne pas augmenter les prix des forfaits Free Mobile pour les cinq prochaines années, le président d'Iliad n'avait rien dit à propos des offres Freebox. Aujourd'hui, les abonnés Freebox font face à une hausse de prix et ça concerne directement... L'Apple TV 4K.

Une hausse de prix de 4,99€ en boîtier Multi TV

Il y a 6 mois, Free annonçait une bonne nouvelle pour ses abonnés qui sont au cœur de l'écosystème Apple : il devenait possible de souscrire à une Apple TV 4K en boîtier supplémentaire (option Multi TV) ou en tant que boîtier principal lors de l'ouverture d'un nouveau contrat.

Si l'Apple TV 4K rencontre un grand succès, c'est en particulier grâce à son prix très avantageux : seulement 2€/mois sur 48 mois.

Malheureusement, ce prix évolue aujourd'hui, le site de Free indique désormais que vous pouvez acquérir l'Apple TV 4K au tarif de 2,99€/mois toujours sur une durée de 48 mois.

Le prix passe à 6,99€/mois en tant qu'option Multi TV avec une durée plus courte de 24 mois.



Malgré cette légère hausse tarifaire, l'offre que met à disposition Free reste la plus intéressante puisque quand on la compare à un achat direct (199€ chez Amazon), on se rend compte qu'en souscrivant à une offre Freebox avec une Apple TV 4K en boîtier principal, vous bénéficiez d'une économie de 55,48€ et d'un paiement en douceur.

La raison de cet avantage tarifaire s'explique par la négociation entre Free et Apple, le FAI a préféré obtenir des packs sans la Siri Remote, ce qui fait chuter le prix lors de l'achat. Free a choisi de proposer à ses abonnés sa propre télécommande, une décision identique à celle de Salt (l'autre FAI de Xavier Niel). De plus, on imagine que Free a bénéficié d'une belle remise grâce aux achats groupés qui sont réalisés à plusieurs reprises tous les trimestres.

Comment avoir l'Apple TV 4K chez Free ?

Freebox Mini 4K : uniquement disponible en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV

: uniquement disponible en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV Freebox Révolution : uniquement disponible en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV

: uniquement disponible en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV Freebox Pop : disponible à la souscription (2,99€/mois) et en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV

: disponible à la souscription (2,99€/mois) et en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV Freebox Delta : disponible à la souscription (2,99€/mois) et en option à 6,99€/mois dans le cadre de l'option Multi TV

Autre nouvelle, Free propose également à ses abonnés un paiement plus "light" pour ceux qui souscrivent à la Freebox Delta et qui souhaitent avoir le Player Devialet. Au lieu de payer un crédit à 10€/mois pendant 48 mois ou de régler l'intégralité (480€), Free permet maintenant de payer une option d'une valeur de 6,99€/mois.

Le Player Devialet est aussi disponible en tant que boîtier Multi TV pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta au tarif de 9,99€/mois. À note qu'il s'agit d'une location sans engagement et non d'un achat, quoi qu'il se passe, le Player Devialet restera toujours la propriété de Free SAS.