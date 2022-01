Pixelmator Photo 2.0.4 facilite l’accès restreint aux photos

Pixelmator Photo pour iOS a été lancé à la fin de l'année dernière, après avoir été particulièrement bien accueilli sur iPadOS et MacOS. Maintenant, une nouvelle mise à jour apporte des améliorations à la façon dont l'application se comporte lorsqu’elle accède à votre bibliothèque Photos. Mais ce n’est pas tout, l’application corrige un certain nombre de désagréments.

Pixelmator Photo affine ses capacités sur iPhone

Avec Pixelmator Photo 2.0.4, l'éditeur de photos qui mise fort sur l'apprentissage automatique s'améliore encore pour les utilisateurs d'iPhone. Selon l'application, si l'utilisateur a donné un accès restreint à sa bibliothèque de photos, il peut désormais plus facilement donner à Pixelmator Photo accès à davantage de photos. En outre, les utilisateurs peuvent désormais choisir de modifier le format JPEG vers du RAW+JPEG à partir du navigateur Photos.



Cette mise à jour apporte également des améliorations à l'application iPad. Par exemple, sur la tablette d'Apple, une option apparaît quand on maintient l'histogramme. Dès raccourcis permettant d’avoir une interface encore plus productive.

Pixelmator Photo pour iOS apporte également plusieurs corrections de bogues, comme vous pouvez le lire ci-dessous :

La hauteur du popover Afficher les informations était incorrecte. Corrigé.

Le raccourci clavier pour la fenêtre contextuelle Afficher les informations était incorrect. Corrigé.

Les raccourcis clavier pour la photo suivante et précédente étaient incorrects. Corrigé.

Les valeurs de réglage à 0 pouvaient parfois s'afficher avec un signe moins. Corrigé.

L'icône de l'application était parfois floue. Réparé.

Après avoir quitté la vue fractionnée, l'apparence des albums pouvait être incorrecte et ils ne répondaient pas non plus. Corrigé.

Sur iPhone, la couleur du titre "Albums" ne se mettait pas à jour après avoir changé la couleur d'accentuation de l'application. Corrigé.

L'outil de recadrage était lent si l'application était restaurée à partir de l'arrière-plan. Corrigé.

L'animation des photos dans le navigateur Photos qui apparaît lors de la rotation des conseils était incorrecte. Réparé.

Après avoir restauré l'application depuis l'arrière-plan, le niveau de zoom du navigateur Photos n'était pas mémorisé. Réparé.

La tentative de rejeter une image avec un popover ouvert pouvait entraîner la fermeture inattendue de Pixelmator Photo. Corrigé.

Cette mise à jour comprend également quelques autres corrections pour éviter que Pixelmator Photo ne s'arrête de manière inattendue dans divers cas.



Pixelmator Photo est restée une application exclusive pour l'iPad pendant des années. À la fin de l'année 2021, la société a ajouté la prise en charge des iPhone également.



Pixelmator Photo est conçu pour faciliter les modifications les plus courantes de vos clichés, en incorporant des fonctionnalités clés de l'application historique Pixelmator, le cas échéant - il s'appuie également sur iCloud Photos pour servir de bibliothèque sous-jacente, avec une synchronisation transparente entre les appareils. L'extension Share intégrée signifie également que vous pouvez passer directement de la visualisation d'une photo dans l'application Photos à son édition dans Pixelmator Photo.



Avec la version iPhone, les fonctions d'apprentissage automatique sont également disponibles dans Pixelmator Photo, notamment les fonctions intelligentes ML Crop, ML Denoise et ML Super Resolution. Vous pouvez également configurer des flux de travail complexes pour appliquer un ensemble de modifications à plusieurs photos en une seule fois.



Pixelmator Photo pour iPhone est disponible dès maintenant sur l'App Store. Cela signifie que si vous avez déjà acheté la version iPad, vous pouvez l'obtenir sur l'iPhone sans frais supplémentaires. Pour les nouveaux clients, l'application est vendue au prix unique de 7,99 €.



