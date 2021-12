Pixelmator Photo 2.0 : l'app supporte enfin l'iPhone ! (+ promo)

Pixelmator a annoncé aujourd'hui que son application Pixelmator Photo est désormais disponible sur l'iPhone. Jusqu'à présent limitée à l'iPad, l'application de retouche photo propose plus de 30 options de réglage des couleurs dignes d'un logiciel Mac, la prise en charge de plus de 600 formats d'image RAW comme Apple ProRAW, l'intégration avec l'application Photos et iCloud Photos, ainsi que plusieurs outils de retouche assistée par ordinateur.

Pixelmator Photo passe de l'iPad à l'iPhone

Pixelmator Photo pour iPhone ne s'arrête pas là, puisque la mise à jour 2.0 ajoute également des fonctions d'édition par lot pour modifier un groupe de photos en une seule fois, le copier et coller les modifications entre les photos, le comparatif de modifications sur une photo en vue partagée, des outils essentiels comme Recadrer et Redresser, et plus encore. Un véritable Photoshop de poche !

La version 2.0 apporte à l'iPhone l'expérience de retouche photo de Pixelmator Photo, ajoute un navigateur de bibliothèque Photos redessiné et permet de supprimer le bruit de l'appareil photo et les artefacts de compression de l'image à l'aide de la fonction Denoise alimentée par l'apprentissage automatique.

Voici tout ce que vous pouvez faire grâce à Pixelmator Photo pour iPhone d'après le blog officiel :

Profitez de l'expérience de retouche photo complète de Pixelmator Photo sur iPhone.

Modifiez vos photos à l'aide d'une collection complète d'ajustements colorimétriques puissants et non destructifs conçus à l'aide de techniques de traitement d'image avancées.

Mettez vos photos en valeur grâce à des préréglages conçus par des photographes et inspirés de la photographie cinématographique.

Supprimez sans effort les objets indésirables à l'aide d'un incroyable outil de suppression d'objets.

Améliorez automatiquement vos photos à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique formé sur 20 millions de photos de professionnels.

Augmentez comme par magie la résolution des photos grâce à l'IA.

Recadrez, redressez et faites pivoter les photos avec un outil de recadrage puissant et facile à utiliser.

Synchronisez automatiquement toutes les modifications que vous effectuez dans votre bibliothèque Photos.

Copiez et collez facilement les modifications entre les photos ou modifiez par lots des centaines de photos à la fois.

Ouvrez et modifiez plus de 600 formats d'images RAW, dont Apple ProRAW.

Supprimez les bruits de l'appareil photo et les artefacts de compression de l'image grâce à la fonction de débruitage activée par Core ML.

Copiez l'apparence d'une photo sur une autre grâce à la correspondance des couleurs assistée par l'IA.

Suivez toutes les modifications que vous apportez dans le magnifique histogramme en direct.



Pixelmator Photo pour iPhone nécessite iOS 14 ou ultérieure et est disponible aujourd'hui sur l'App Store en tant que mise à jour gratuite pour les utilisateurs actuels de l'application iPad. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d'un prix de lancement spécial de 3,99 €, alors que le prix de base est de 7,99 €. Pixelmator est surtout connu pour son populaire éditeur d'images Pixelmator Pro pour le Mac.

Télécharger Pixelmator Photo à 3,99 €