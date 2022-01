Apple déconseille d'utiliser une autre chiffonnette que la sienne pour nettoyer un écran

La page d'assistance sur le site d'Apple dédiée au nettoyage d'un écran équipé d'un verre nano-texturé contient plusieurs informations. La première, c'est que seule la chiffonnette proposée par Apple est efficace pour ce style d'écran (comment faisait-on avant ?). La deuxième, c'est d'apprendre à bien nettoyer cette chiffonnette vendue à prix d'or.

Apple également numéro un dans le nettoyage

Étant donné le buzz que cela a créé à son lancement, vous êtes sûrement au courant qu'Apple vend désormais une chiffonnette au prix de 25 € l'unité. Un prix qui a bien évidemment fait débat même si sa qualité de nettoyage semble optimale (encore heureux) et que son design soyeux et doux au touché est plutôt agréable, sans oublier le logo de la marque apposé dessus qui la rend unique.



Mais vous connaissez Apple, comme la société aime le rappeler à travers ses conférences lors de la présentation de ses produits, le meilleur se trouve chez eux et il est déconseillé d'aller voir ailleurs. C'est justement ce que nous pouvons remarquer sur l'une des pages d'assistance qui concerne le nettoyage du verre nano-texturé d'un écran Apple.

Comme l'indique la marque, il est fortement déconseillé d'utiliser une autre chiffonnette que celle brodée d'une pomme croquée lors du nettoyage d'un écran Pro Display XDR ou de celui d'un Mac équipé du verre nano-texturé. Mieux encore, si vous perdrez ce bout de tissu, Apple vous conseille d'en racheter une autre dans la foulée, tout simplement... Au vu du montant à débourser, il est facile d'imaginer que les possesseurs de cette chiffonnette en prendront le plus grand soin.



Mais ce n'est pas terminé, au-delà de l'interdiction d'utiliser un chiffon de nettoyage qui ne provient pas d'Apple, nous avons également le droit à un petit tutoriel en trois étapes sur "comment bien nettoyer sa chiffonnette".

Lavez la chiffonnette à la main avec du liquide vaisselle et de l’eau. Rincez-la abondamment. Laissez-la sécher à l’air libre pendant au moins 24 heures.

Et oui, aussi bête que cela puisse paraître, il est important de laver l'objet qui lui-même sert à laver quelque chose, sous peine qu'il perde grandement en efficacité dans le temps. Bien évidemment, loin de nous l'idée de nous moquer de cette page d'assistance mais il est vrai que l'encadré incitant à acheter de nouveau cette chiffonnette et pas une autre en cas de perte est une fois de plus un coup de génie de la part d'Apple sur le plan marketing.



Au passage, depuis sa mise en vente il y a plus de trois mois maintenant, cette chiffonnette premium by Apple s'est vendue à toute vitesse à tel point qu'il y a eu un moment où elle s'est retrouvée en rupture de stock. Mais si vous préférez en avoir 5 pour 10€, achetez le pack de chiffonnettes microfibres et daim de Camkix.