Bons plans iOS : Sparklite, Kinecto, Betta Fish

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Sparklite, Kinecto, Betta Fish. L'occasion d'économiser 28€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Kinecto (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 89 Mo, iOS 10.0, Squarehead Studios) passe de 1,99 € à gratuit. Kinecto est un jeu de puzzle d'arcade dynamique qui vous rendra totalement accro!



Appuyez sur l'écran pour envoyer des formes dans la grille, comme dans Tétris. Essayez de faire des rangées complètes de blocs pour les éliminer du plateau et déclencher des explosions de couleurs spectaculaires.



Profitez d'un voyage relaxant à travers une collection de niveaux époustouflante ou affrontez le meilleur score en mode Challenge.



Les + : C'est beau

Un concept qui fonctionnera toujours Télécharger le jeu gratuit Kinecto





Hugo Hup (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 88 Mo, iOS 9.0, Squarehead Studios) passe de 1,99 € à gratuit. Aidez Hugo à gravir la cascade dans ce jeu de plateforme charmant et convivial.



Tirez la flèche vers l'arrière, visez-la et relâchez pour lancer Hugo Hup dans les airs.



Collectez des lucioles pour des vies supplémentaires et recherchez des power-ups pour vous aider sur votre chemin...



Les + : Le jeu pour affronter vos amis Télécharger le jeu gratuit Hugo Hup





Alice Beyond Wonderland (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.21, 365 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 2,99 € à gratuit. Découvrez et résolvez les mystères extraordinaires des royaumes magiques au-delà de l'incroyable pays des merveilles, trouvez où la méchante reine rouge a banni vos amis, rassemblez des indices sur leur sort et résolvez plusieurs énigmes pour les sauver une fois pour toutes et les ramener chez eux au Pays des merveilles.



Un jeu de point'n'click rempli de mini-jeux qui raviront les fans du genre (et de la licence).



Les + : Plein de mini-jeux

Une belle façon de redécouvrir cette histoire Télécharger le jeu gratuit Alice Beyond Wonderland





Peppa Pig: Happy Mme Chicken (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1.7, 245 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,99 € à gratuit. Les fans de la série de télé adoreront cette application, qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants avec leurs personnages préférés!



5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis:



• Compte combien d’œufs tu peux pondre avec Joyeuse Mme Chicken

• Sème des graines pour guider les poussins à travers le labyrinthe

• Aide les poulets à regagner le poulailler

• Saute dans le plus de flaques de boue possible

• Réalise des puzzles amusants



Les + : Le jeu parfait pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Happy Mme Chicken





Betta Fish (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.0.1, 277 Mo, iOS 11.0, Lighthouse Games Studio) passe de 2,99 € à gratuit. Betta Fish capture la beauté du poisson Betta comme jamais auparavant dans un aquarium virtuel en 3D. Créez votre propre aquarium avec jusqu'à 10 variations de poissons Betta avec lesquels vous pouvez interagir. Regardez vos poissons nager et explorez plus d'une douzaine de paysages sous-marins incroyables ou créez votre propre toile de fond avec une multitude d'options de dégradés.



Avec un mélange sonore relaxant de musique zen et un réalisme inégalé, l'aquarium virtuel Betta Fish vous divertira et vous captivera pendant des heures... Télécharger le jeu gratuit Betta Fish





Applications gratuites iOS :

Piano For You (App, iPhone / iPad, v1.2.0, 47 Mo, iOS 12.0, Pavel Alexeev) passe de 1,99 € à gratuit. Piano For You est parfait pour les professionnels et les débutants. L'application est rapide à lancer et simple à utiliser. Vous pouvez choisir de jouer sur le piano à queue acoustique, le piano à queue standard ou le piano vintage. Enregistrez vos créations d'un simple toucher.



Vous pouvez ensuite les sauvegarder directement sur l'appareil ou les partager avec vos amis. Piano For You vous permet de régler de nombreux éléments.



Les + : Composez n'importe où, n'importe quand Télécharger l'app gratuite Piano For You





RUN (App, iPhone / iPad, v2.1, 7 Mo, iOS 14.0, Andrei Gaivoronskii) passe de 1,99 € à gratuit. Toutes les statistiques de vos courses sur votre iPhone, votre Apple Watch et votre iPad. Partagez vos runs sur Instagram sous forme d'image ou de vidéo.



Utilisez des widgets sur votre iPhone ou iPad. Suivez vos statistiques de course sur l'Apple Watch.



Les + : Un mode Dark est disponible

Plutôt pratique pour les adorateurs de la course à pieds Télécharger l'app gratuite RUN





Promotions iOS :

Dungeon Warfare (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.04, 205 Mo, iOS 8.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dungeon Warfare est un Tower Defense où vous incarnez le Seigneur d'un donjon devant se défendre face aux assauts incessants d'aventuriers cupides. Au fur et à mesure que vous repousserez ces envahisseurs hors de vos donjons, vous débloquerez de puissants pièges qui vous aiderons à avancer de plus en plus !



Les + : Ce Tower Défense est somme toute très bien réaliser !

Le gameplay est vraiment agréable ! Télécharger Dungeon Warfare à 0,99 €





Dungeon Warfare 2 (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 229 Mo, iOS 9.0, Jin Man Kim) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dungeon Warfare 2 est la suite définitive de Dungeon Warfare, un jeu de stratégie de défense de tour assez difficile où vous incarnez un seigneur devant défendre ses donjons à l'aide de pièges mortels et d'engins insidieux face aux aventuriers avides et aux soi-disant héros.



33 pièges uniques avec 8 traits uniques pour chaque piège ! Télécharger Dungeon Warfare 2 à 1,99 €

Sparklite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.02, 1,1 Go, iOS 13.1, Playdigious) passe de 6,99 € à 4,99 €. Sparklite est un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste en perpétuelle évolution.



Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite !



Les + : Explorez les contrées lumineuses et colorées de Geodia

Créez votre arsenal pour résoudre les énigmes, battre les ennemis et gagner en puissance Télécharger Sparklite à 4,99 €