L’Europe s’inspire d’Apple pour limiter la publicité ciblée

Il y a 42 min

Geekeries

Alexandre Godard

Avec iOS 14.5, Apple a lancé un système révolutionnaire permettant à l'utilisateur de choisir s'il autorise ou non le suivi publicitaire pour chaque application qu'il utilise. Cette initiative a été mise en place pour répondre aux préoccupations des personnes qui s'inquiètent des nouvelles méthodes de traçages toujours plus agressives et douteuses. Cette idée propulsée par Apple pourrait être bientôt reprise par l'Europe. Explications.

Le RGPD ne suffit plus, il est temps de passer au niveau supérieur

Depuis des années maintenant, l'Europe a mis en place le RGPD (règlement général sur la protection des données) censé protéger les données personnelles des utilisateurs qui naviguent sur internet. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que vous arrivez sur un site, un petit encadré vous propose d'accepter ou de refuser les fameux cookies qui nous enquiquinent tant dans notre quotidien.

Si l'objectif initial de cette démarche est de protéger les utilisateurs, la réalité est bien moins joyeuse. En effet, les sites n'hésitent pas à complexifier l'encadrer de sorte que vous n'ayez pas la force ou la patience de tout refuser. Une nouvelle loi parue plus récemment oblige les sites internet à placer le bouton "refuser" au même endroit que le bouton "accepter. La réalité, vous la connaissez tous, une majorité clique sur "j'accepte" pour se débarrasser de ce moment fastidieux et pourtant au combien important.

Dans un monde qui penche de plus en plus du côté du numérique, l'Europe ne doit pas s'arrêter en si bon chemin et c'est justement l'une de ses principales occupations en ce début d'année 2022. Dernièrement, le Parlement Européen à adopter le projet de loi promulgué par le Digital Serivce Act qui vise à imposer de nouvelles restrictions aux géants du numérique.



Pour nous protéger, l'une des nouvelles fonctionnalités étudiées n'est autre que l'anti-suivi publicitaire, la redoutable méthode qu'Apple a mise en place pour ses utilisateurs depuis iOS 14.5. Un système qui a bien évidemment rendu furieux les entreprises mais qui a conquis les utilisateurs de la marque.



Comme le souligne le média américain Wired, l'Europe réfléchit à un système similaire pour protéger les données numériques personnelles de sa population. Il est vrai que le système d'Apple est d'une simplicité remarquable et d'une efficacité redoutable. Un seul encadré qui vous offre deux solutions, accepter d'être suivi ou refuser de l'être. Pas de case "options" ou de sous menus rébarbatifs.



Vous l'aurez compris, l'Europe a bien conscience des limites du RGPD et souhaite renforcer les règles pour qu'il devienne plus simple à utiliser au quotidien et surtout pour qu'il accomplisse réellement sa tâche initiale à savoir nous protéger. Si nous ne pouvons pas encore savoir à quoi il ressemblera, espérons que l'on se rapproche au maximum de l'encadré d'Apple, simple, efficace et à l'avantage du consommateur. Un avantage pour le consommateur totalement logique étant donné que l'on parle de ses propres données personnelles.