Des AirTags silencieux se vendent sur eBay pour traquer des personnes en toute discrétion

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Accessoires Apple

Julien Russo

Depuis plusieurs mois, les affaires s'enchaînent aux États-Unis, les AirTags qui servent à la base à retrouver un objet perdu sont utilisés pour suivre des personnes à leur insu. Les traqueurs d'Apple ont été exploités pour surveiller des proches, pister un véhicule dans le but de le voler dès que le propriétaire s'est garé... Les dérives sont nombreuses ! Une nouvelle tendance pour le moins inquiétante vient d'apparaître sur internet.

Le Silent AirTag

Aujourd'hui, quand un AirTag vous suit, vous recevez une notification sur votre iPhone ou votre smartphone sous Android pour vous avertir qu'un traqueur d'objet d'Apple est à proximité de vous depuis un long moment.

Vous pouvez aussi le repérer facilement grâce à une sonnerie qui se déclenche entre 8h et 24h quand il ne capte plus le signal Bluetooth de l'iPhone qui l'a activé. Une procédure qu'a mise en place Apple pour mettre fin à la mauvaise utilisation de ses AirTags.



Malheureusement, les utilisateurs qui détournent le fonctionnement de l'AirTag semblent plus malins que le géant californien. Selon PCMag, on retrouve de plus en plus d'AirTags qui ont été modifiés sur les sites d'occasion ou populaires comme eBay. Le procédé est simple, l'AirTag a été ouvert et le haut-parleur interne qui permet d'émettre l'alerte audio a été enlevé ou désactivé. Résultat, l'AirTag enverra la notification, mais ne pourra pas sonner, ce qui réduira fortement les chances de repérer le traqueur d'objet d'Apple.



Rappelons tout de même qu'un utilisateur sous Android doit télécharger une application supplémentaire pour être averti qu'un AirTag le suit, l'alerte n'est pas intégrée dans l'OS. Google n'a pas souhaité inclure cette fonctionnalité dans Android comme l'AirTag est un produit développé et conçu par un concurrent.

Le Silent AirTag se vend en masse sur internet depuis plusieurs semaines (essentiellement aux États-Unis), il est évidemment vendu plus cher que le prix pratiqué par Apple. Vous pouvez facilement en acheter un au tarif de 77,50 dollars, certains vont même jusqu'à 90 dollars tellement qu'il est facile de trouver des clients pour ce type de produit modifié.



Un vendeur a déclaré au média que les clients qui achètent le Silent AirTag n'ont pas toujours des intentions malsaines à vouloir suivre quelqu'un pour vérifier ses déplacements. Beaucoup souhaitent que leur AirTag reste silencieux pour éviter d'avertir un voleur de vélo, de moto, de voiture...



Sans surprise, cette tendance a réveillé les inquiétudes de certains défenseurs de la vie privée qui craignent de nouvelles dérives encore plus graves. Des hommes violents avec leur femme pourraient les traquer en toute discrétion quand elles sont hors du domicile, des voleurs pourraient exploiter cette faille pour suivre plus simplement leur victime... Les possibilités sont nombreuses !



La seule solution pour faire face à un AirTag silencieux, c'est de compter sur la notification automatique. Si vous êtes sur un iPhone, elle est directement intégrée dans iOS, si vous êtes sur Android, il est indispensable de télécharger l'application Tracker Detect sur le Google Play Store.

Pour le moment, Apple n'a pas réagi aux Silent AirTag.