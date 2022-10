Le compte "Google Pixel" tweet avec un iPhone puis supprime le tweet en toute discrétion

Sur Twitter, chaque tweet que vous mettez en ligne indique depuis quel support vous l'avez publié. Vous avez des mentions comme "Twitter for iPad", "Twitter for Android" ou encore le traditionnel "Twitter for iPhone" qu'on voit le plus souvent. Chez Apple, les dirigeants ont toujours l'habitude de tweeter depuis un produit Apple, jusqu'ici, on a jamais vu "Twitter for Android" sur un tweet de Tim Cook. Cette habitude ne semble pas être la même chez la concurrence qui n'hésite pas à tweeter depuis un iPhone sur un compte certifié !

Quand Google publie un tweet moqueur envers Apple avec un... iPhone

Il y a 48 heures, Apple a dévoilé les iPad 10, iPad Pro 2022 et la nouvelle Apple TV 4K qui se présente sous deux modèles, l'un avec un port Ethernet et l'autre qu'en WiFi.

Avec cette annonce par simple communiqué de presse, Apple a réalisé un gigantesque buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où la mention "iPad" est très vite monté dans le classement Top Tendance aux côtés des autres sujets d'actualité.



Pour cette annonce spéciale, Apple a effectué une petite erreur de marketing, le géant californien a employé le slogan "Take Note". Si en tant que français ces deux mots ne vous diront probablement rien, aux États-Unis ce slogan est utilisé par l'Utah Jazz, une équipe de NBA.

S'apercevant de l'erreur que venait de faire Apple, l'équipe derrière le compte Twitter "Google Pixel" s'est empressée de se moquer d'Apple avec un tweet humoristique en réponse à celui de Tim Cook.

On pouvait lire le message :

Hmmm D'accord, Je Te Vois. Fans de la NBA...#TeamPixel est là pour vous rapprocher de votre équipe préférée - dites-nous la vôtre et nous pourrions être en mesure de rendre votre NBA Tip-Off encore meilleur.

Le souci, c'est que la personne qui a tweeté cela a oublié qu'elle était sur son iPhone (pas terrible pour un employé Google chargé de la communication des smartphones Pixel sur les réseaux sociaux). Le problème a très vite été corrigé puisque le tweet a été supprimé en moins de 5 minutes puis re-publié avec la mention "Twitter for Web", mais grâce à la capture d'écran de l'utilisateur Twitter Ian Zelbo, le moment a pu être immortalisé !



Google n'est pas la seule entreprise à avoir fait cette bêtise, dans le passé Samsung a fait la même chose pour promouvoir l'écran du Galaxy Note 9 et Huawei a souhaité une "bonne année 2019" depuis un iPhone. Si cela n'a eu aucune conséquence chez la firme sud-coréenne, les employés de Huawei qui contrôlent le compte Twitter ont été sanctionnés par une baisse de salaire.



Visiblement, que ça soit chez Google, Huawei ou Samsung, l'iPhone circule bien... Mais il vaut mieux le cacher dans sa poche et le sortir discrètement pendant sa pause ou une fois sortis des bureaux, c'est mieux quand même !