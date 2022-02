Le RPG match-3 Dungeon Falan passe en version 2.0 avec beaucoup de nouveautés

Le très intéressant Dungeon Falan du développeur Burc Tuncer est de retour. Initialement lancé en 2020, ce jeu de rôle de type match-3 se présente comme un hommage à Dungeon Raid. D'abord proposé en bêta test, l'énorme version 2.0 est enfin disponible sur l'App Store sous forme de mise à jour gratuite.



Cette mise à jour ajoute de nouveaux boss, des compétences, une musique adaptative, des changements d'équilibre, la prise en charge du paysage sur iPadOS (et macOS), la prise en charge des manettes, et bien plus encore.

Dungeon Falan passe la seconde sur App Store

Bienvenue dans Dungeon Falan 2.0 !

Il s'agit d'une mise à jour massive de l'un des jeux de réflexion les plus addictifs de l'App Store !

Si vous n'avez pas encore joué à Dungeon Falan, il s'agit d'un RPG match-3 amusant avec des éléments roguelike. Il dispose également de la prise en charge des retours haptiques, du 120 Hz et donc désormais des manettes.



Dans Dungeon Falan, vous devez tracer un chemin et associer des armes à des monstres pour les vaincre, associer des trésors pour gagner de l'or et acheter de nouveaux OBJETS, ou encore associer des boucliers pour faire monter votre personnage en niveau. Quoi que vous fassiez, vous gagnez de l'expérience et débloquez des COMPÉTENCES à force d'abnégation.



Regardez la vidéo :

Voici les notes de version complètes de Dungeon Falan 2.0 :

Nouveaux boss

Nouvelles compétences

Musique générative

Graphiques de l'interface utilisateur remasterisés

Une nouvelle section "Comment faire" avec plus d'astuces.

Consommables ! Certaines compétences sont transformées en "compétences consommables", permettant des constructions de personnages plus flexibles !

Méta retravaillée (les armes et l'équipement ont maintenant des statistiques spéciales).

Spawns de boss séquentiels

Les stats et les compétences spécifiques à chaque classe sont plus différentes afin de provoquer des styles de jeu radicalement différents.

L'orientation paysage est désormais prise en charge sur iPadOS et macOS (Catalyst sur les Macs M1)

Des dizaines de bugs corrigés

Support des manettes



À noter que la musique générative est composée à la volée en fonction de la classe et du tableau que vous choisissez, et la tension de la bande-son augmente dynamiquement à mesure que vous vous rapprochez d'un Boss Spawn. Pas mal !



Notez enfin que, contrairement à la plupart des jeux du genre, Dungeon Falan est une expérience premium. Vous ne payez qu'une fois au départ.

Télécharger Dungeon Falan à 4,99 €