Apple lance plusieurs pubs avec des stars pour ses Beats Fit Pro

Les Beats Fit Pro ont droit à plusieurs publicités pour accompagner et renforcer leur récent lancement.



Beats a publié une série de nouvelles vidéos pour célébrer le lancement des nouveaux écouteurs sans fil Beats Fit Pro. Les nouvelles publicités, intitulées "Move How They Want", mettent en scène Vince Staples, Quen Blackwell, Kaia Gerber et Naomi Osaka.

La championne Naomi Osaka :

Apple met le paquet pour ses écouteurs sportifs

La première vidéo, qui met en scène Vince Staples, et présente également la chanson "Magic" de l'artiste. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous :

Bougez comme vous voulez. Le Beats Fit Pro est désormais disponible dans le monde entier.

La deuxième vidéo met en scène la championne de tennis japonaise Naomi Osaka. Elle présente également la chanson "Magic" de Vince Staples. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous :

Beats a publié quelques minutes après, deux autres publicités dans le cadre de sa campagne "Move When They Want". Les spots mettent en scène l’influenceuse Quen Blackwell et le mannequin Kaia Gerber. Vous pouvez voir les deux publicités ci-dessous :

Les Beats Fit Pro sont dotés d'un nouveau design en forme d'aile sans tige, d'une autonomie de 27 heures, de la fonction "réduction de bruit active" et bien plus encore comme l’audio spatial.

Nos écouteurs Beats les plus avancés, conçus pour une expérience d'écoute la plus confortable possible tout au long de la journée. Les Beats Fit Pro sont dotés d'un design innovant et flexible, d'une plateforme acoustique développée sur mesure, d'une batterie d'une autonomie de 27 heures avec étui de chargement, de la suppression active du bruit, de la transparence, de l'égalisation adaptative, de l'audio spatial avec suivi de la tête, ainsi que de la puce Apple H1.

Les Beats Fit Pro sont disponibles dès maintenant au prix de 229€ chez plusieurs détaillants, soit un prix bien placé entre les AirPods Pro et les AirPods 3.

Les Beats Fit Pro offrent la plupart des avantages des AirPods Pro, avec quelques fonctionnalités supplémentaires destinées aux personnes qui font de l'exercice. Ils ont un look et un son de grande qualité, s'intègrent parfaitement aux appareils Apple et permettent de bloquer les nuisances grâce au système ANC. En dehors d'un boîtier en plastique et d'un ajustement inconfortable pour certains utilisateurs, il n'y a pas grand-chose à redire.