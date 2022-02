Apple est la 7e entreprise à avoir déposé le plus de brevets en 2021

Face à des concurrents qui ne cessent de "s'inspirer un peu trop" de ce que fait Apple, le géant californien n'a pas d'autres choix que de protéger toutes ses avancées, même sur des projets qui n'ont pas officiellement été révélés. La moindre évolution sur un produit déjà commercialisé ou un futur produit engage le dépôt d'un brevet dans le registre de l'USPTO.

Apple protège ses avancées technologiques

Selon un rapport d'IFI Claims, Apple se trouve dans le TOP 10 des sociétés qui ont déposé le plus de brevets en 2021. Il faut dire que l'entreprise a plusieurs projets en cours en interne, on pense par exemple à la voiture électrique qui sera baptisée "Apple Car", au casque AR/VR ou encore aux lunettes connectées avec une dose de réalité augmentée !



Apple a conscience que le travail de ses développeurs est unique et prend parfois plusieurs années avant d'aboutir sur une innovation qui pourrait changer le quotidien de millions de personnes à travers le monde. Ce que craint avant tout la firme de Cupertino, c'est qu'une firme concurrente copie ses avancées technologiques, c'est pour cela que l'entreprise protège chaque évolution sur ses projets.



En 2021, Apple a obtenu 2 541 brevets délivrés, ce qui est énorme, mais moins que l'année précédente où le géant californien avait obtenu 250 brevets de plus.

Cependant, quand on regarde le classement, Apple n'est pas la seule société à avoir cette "paranoïa" permanente de vouloir tout protéger. De grandes entreprises comme Samsung Electronics, Canon ou même TSMC ont déposé encore plus de brevets qu'Apple l'année dernière !



Chacun à ses projets et souhaite être le seul à exploiter ses propres avancées, il faut dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir son travail plagié chez un concurrent et de n'avoir aucun recours juridique parce que la technologie n'était pas protégée par un brevet...

Le classement

Entreprise Nombre de brevets délivrés 1. International Business Machines Corp 8 682 brevets délivrés 2. Samsung Electronics Co Ltd 6 366 brevets délivrés 3. Canon Inc 3 021 brevets délivrés 4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd 2 798 brevets délivrés 5. Huawei Technologies Co Ltd 2 770 brevets délivrés 6. Intel Corp 2 615 brevets délivrés 7. Apple Inc 2 541 brevets délivrés 8. LG Electronics Inc 2 487 brevets délivrés 9. Microsoft Technology Licensing LLC 2 418 brevets délivrés 10. Qualcomm Inc 2 149 brevets délivrés 11. BOE Technology Group Co Ltd 2 135 brevets délivrés 12. Toyota Motor Corp 2 028 brevets délivrés 13. Samsung Display Co Ltd 1 975 brevets délivrés 14. Amazon Technologies Inc 1 942 brevets délivrés 15. Micron Technology Inc 1 789 brevets délivrés 16. Sony Corp 1 683 brevets délivrés 17. Ford Global Technologies LLC 1 626 brevets délivrés 18. Google LLC 1 493 brevets délivrés 19. Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB 1 387 brevets délivrés 20. Hyundai Motor Co 1 269 brevets délivrés

