Apple a déposé un total de 248 brevets depuis le lancement du projet Apple Car

Ce n'est plus un secret pour personne, les ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent depuis plusieurs années sur un projet de voiture électrique et connectée qui viendra concurrencer les Tesla d'Elon Musk. Une récente étude s'est intéressée à la quantité de brevets déposés par Apple, l'entreprise n'a pas fait les choses à moitié pour protéger ses innovations.

248 brevets déposés depuis 2000

Selon une étude du site japonais Nikkei Asia et la société d'analyse Tokyo Intellectual Property Landscape, Apple a déposé un total de 248 brevets qui mentionnent un véhicule électrique. Visiblement, le projet d'une Apple Car remonte à loin puisque les premiers brevets ont été enregistrés dans le registre de l'USPTO dès 2000, ils se sont accélérés à partir de 2016 pour atteindre un record avec 66 brevets déposés en 2017.



Les brevets couvrent divers sujets, notamment la technologie de conduite autonome, la connexion de véhicule à véhicule (V2X) pour la communication inter-véhicules, le confort de conduite, les sièges, les suspensions, la navigation, etc. Dans la chronologie des dépôts, on remarque qu'Apple s'est concentré en premier sur la sécurité, la communication, la navigation puis la conduite autonome. Le confort et la connectivité à bord ont été pris au sérieux par Apple, mais n'ont pas été prioritaires dans la phase de développement du véhicule.

Il y a des spéculations persistantes selon lesquelles Apple conçoit une voiture électrique connectée et autonome depuis 2014, date à laquelle les premières indiscrétions sont apparues. Le projet a connu plusieurs évolutions au fil des ans, mais aussi des moments complexes où certaines rumeurs sous-entendaient un abandon du projet Apple Car à cause de difficultés qui paraissaient insurmontables.

Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'Apple progresse à un rythme satisfaisant sur son projet Apple Car.



Même si Apple est en discussion avec plusieurs constructeurs et fournisseurs du secteur de l'automobile depuis plus de cinq ans, on ne sait toujours pas avec qui, la société va collaborer.

Quoi qu'il se passe, on retrouvera dans l'Apple Car un grand nombre d'innovations "maison", la firme de Cupertino a protégé des avancées technologiques sur les vitres, la suspension, les sièges, la connectivité, la sécurité...



Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait commencer à mentionner publiquement son véhicule électrique dès la fin de l'année 2024, une disponibilité pourrait avoir lieu en 2025. Pour le moment, c'est silence radio à l'Apple Park, le géant californien préfère ne rien dire pour prendre son temps et ne pas presser ses équipes qui se mobilisent sur ce projet qui sera probablement le plus ambitieux depuis la création d'Apple.