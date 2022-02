Intel fait l'acquisition de Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Guillaume Gabriel

Quel coût de la part d'Intel ! La célèbre entreprise américaine, reconnue dans la création de microprocesseurs, vient de faire l'acquisition de Tower Semiconductor pour la somme folle de 5,4 milliards de dollars.



Une opération qui va permettre à la firme d'être épaulé par le constructeur israélien et ainsi d'étendre ses capacités de production de semi-conducteurs.

Intel rachète la firme israélienne Tower Semiconductor

On le sait, la période est difficile en ce moment pour les constructeurs de semi-conducteurs notamment à cause de la pénurie de puces dans le monde. Ainsi, les plus gros acteurs du milieu n'hésitent plus à chercher des solutions alternatives, comme faire appel à des prestataires externes.



Du côté d'Intel, on n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour acquérir une aide précieuse : celle du fondeur israélien Tower Semiconductor. Pour la somme de 5,4 milliards de dollars, la firme américaine embarque une nouvelle capacité de production immédiate ainsi qu'un portefeuille clients. Cette dernière possède des sites de production en Californie, au Texas, en Israël, en Italie et au Japon.



Tower Semiconductor est spécialisé dans les composants de radiofréquences (RF), de silicium-germanium (SiGe). Un second choix de la part d'Intel, qui avait essayé dans un premier temps de racheter GlobalFoundries, qui avait alors rejeté l'offre. Une manière de refaire son retard sur Apple et ses puces M1, M1 Pro, M1 Max et autre M2 à venir ?



