Apple est une entreprise bien gérée selon le milliardaire Charlie Munger

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Julien Russo

Depuis que Tim Cook est aux commandes d'Apple, jamais l'entreprise ne s'est aussi bien portée financièrement. Même si Cook n'est pas la seule personne derrière le succès d'Apple, c'est tout de même lui qui prend les décisions stratégiques. L'investisseur et milliardaire Charlie Munger a tenu à féliciter l'équipe de direction d'Apple de la gestion remarquable de l'entreprise.

Apple est fort et le restera selon Munger

On entend parfois des choses négatives à propos d'Apple, un manque d'innovation, des projets de nouveaux produits qui prennent trop de temps... Cependant, ce qui est difficile à critiquer, ce sont les décisions qui sont prises par Tim Cook et les autres membres de la direction.



On se souvient par exemple de l'anticipation avant la crise sanitaire, alors que la situation se dégradait en Chine, Apple avait commandé une masse de puces et composants clés, ce qui a permis d'être à l'abri face à la pénurie pendant plus d'un an.

Beaucoup d'entreprises concurrentes n'ont pas eu ce réflexe, ce qui a provoqué de gros problèmes de réapprovisionnement.



Aujourd'hui, le milliardaire Charlie Munger connu pour ses investissements dans de nombreux secteurs avec Warren Buffett tient à féliciter la bonne gestion d'Apple, il admet que les personnes qui sont à la tête de l'entreprise savent faire les bons choix quand il le faut.

Au média Yahoo Finance, il déclare :

Je pense qu'Apple est l'une des entreprises fortes et qu'elle restera une entreprise forte. Je pense que c'est impiement bien géré.

Vice-président de Berkshire Hathaway (une société d'investissement basé à Omaha dans le Nebraska aux États-Unis), Munger souligne le fait que désormais Apple est une entreprise tellement remarquable, que Berkshire a considérablement augmenté sa participation financière. Le vice-président mentionne une décision comparable à ce qui a pu être fait dans le passé avec Amazon et Verizon.

Comment expliquer ce succès ?

Selon Charlie Munger, si Apple a autant de réussite aujourd'hui, c'est grâce à ses nombreux clients à travers le monde qui aiment et apprécient cette entreprise qui a un côté innovant et une compréhension permanente du marché.

En plaisantant, Munger déclare :

J'ai des amis qui se sépareraient presque de leur bras droit avant de se séparer de leur iPhone. C'est une position extrêmement puissante à occuper.

Pour Charlie Munger l’influence d'Apple va durer encore très longtemps, tant que les produits plaisent et attirent des centaines de millions de clients chaque trimestre, la firme de Cupertino n'a aucun souci à se faire.



Apple continue à impressionner en bourse, entre février 2021 et février 2022, les actions d'Apple ont augmenté de 28%, c'est la croissance la plus importante du secteur. Google a une progression de 27%, Microsoft de 20% et Amazon chute de 3%.