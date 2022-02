Prise d'otage dans un Apple Store : le suspect grièvement blessé (màj)

Hier, en fin de journée, une prise d'otages a eu lieu au sein de l'Apple Store d'Amsterdam, dans l'un des quartiers les plus connus de la ville. Le suspect, équipé d'une arme à feu, a alors exigé un paiement de 200 millions d'euros en cryptomonnaie.

À l'intérieur de la boutique, un otage ainsi que quatre personnes cachées dans un placard, qui ont finalement pu s'en sortir indemnes. Selon les premiers rapports, l'auteur du méfait serait "grièvement blessé".

L'histoire a fait la une des réseaux sociaux hier en fin de journée, faisant même oublier momentanément le conflit Russie-Ukraine. Hier, en fin de journée, un habitant d'Amsterdam s'est rendu dans l'Apple Store de la ville pour y faire une prise d'otage.



À l'intérieur se trouvait un client britannique de 44 ans, ainsi que quatre autres personnes ayant eu le temps de se cacher dans un placard sans se faire voir par le forcené. L'homme a alors exigé un paiement de 200 millions d'euros en cryptomonnaie, sous peine de faire exploser le bâtiment.



À 22h30, l'otage demande de l'eau à son tortionnaire, avant qu'un robot de la police ne lui amène une bouteille. Celui-ci a alors profité de ce moment de flottement pour sortir du bâtiment en courant, suivi par le suspect qui se lance à sa poursuite.



Un véhicule de police percute alors l'homme, puis la police procède à son arrestation après s'être assurée de l'absence d'une ceinture explosive. Selon le rapport, le suspect serait grièvement blessé suite au choc avec la voiture...



Mise à jour : Apple vient de communiquer sur l'incident de la veille.

Nous voulons remercier les forces de l'ordre locales pour leur travail exceptionnel et l'enquête en cours. Nos équipes et nos clients ont pris des mesures rapides et ont fait preuve d'une force et d'une résolution incroyables aujourd'hui, et nous sommes tellement reconnaissants pour le soutien et l'attention qu'ils se sont montrés dans des circonstances aussi difficiles.