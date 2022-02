Apple a la meilleure relation clientèle selon les Américains

Il y a 21 min

Actualité Apple

Julien Russo

Réagir



Apple accorde une importance toute particulière à son image que se font les consommateurs, l'expérience doit être parfaite au moment de l'achat, mais aussi quand le client a besoin d'aide face à un défaut technique. Selon un récent sondage de Prophet qui a interrogé 13 500 Américains, Apple est au top de la relation clientèle, mais possède également la meilleure pertinence dans la vie quotidienne.

Apple premier devant 292 marques

C'est une nouvelle victoire pour Apple, le géant californien a réussi à se démarquer dans un important sondage réunissant un total de 292 marques divisées en 27 catégories. Selon les résultats, Apple est l'entreprise qui possède la meilleure relation clientèle (que ça soit par téléphone, en magasin, par chat...) et la pertinence la plus élevée dans le quotidien de millions d'Américains.



Pour représenter la "pertinence", le sondeur Prophet a mis en avant la société qui "excelle en s'adressant au cœur des gens, en faisant de la magie avec une capacité éblouissante à inspirer et à connecter". Apple a réussi à répondre à tous les critères aux yeux des consommateurs qui ont participé au sondage !

Le géant californien se place devant Peloton, Spotify et Bose.

Ce n'est pas la première fois que la firme de Cupertino se fait repérer dans ce sondage, les consommateurs américains semblent nombreux à avoir l'image de l'entreprise parfaite dès qu'il s'agit de donner son avis sur Apple. Prophet le fait même remarquer en déclarant :

Les Beatles de toutes marques, Apple est à nouveau en tête de nos classements. Cela prouve continuellement qu'il s'agit bien plus qu'un simple téléphone, une montre ou des écouteurs. Avec son charme semblable à Ted Lasso, Apple offre en douceur des millions de chansons, des jeux et d'entraînements pour nous attirer dans son écosystème toujours inspirant.

Parmi les autres marques bien classées pour la relation clientèle et la pertinence, on retrouve Fitbit, TED ou encore PlayStation. La marque de Sony pour ses consoles de jeux a eu beaucoup de succès cette année grâce en partie à la récente PS5 qui bat des records de ventes et qui apporte de diverses exclusivités gaming populaires.



Rapport complet