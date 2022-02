Apple Event du 8 mars : les invitations devraient être envoyées demain

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Julien Russo

1



Toutes les rumeurs l'affirment depuis plus d'un mois, Apple nous réserve plusieurs surprises dans le cadre d'un événement inédit qui aura lieu le mardi 8 mars 2022. Les principales annonces devraient se tourner vers trois catégories de produits : l'iPhone, l'iPad et le Mac. Apple devrait enfin dévoiler le tant attendu iPhone SE 3.

Les invitations envoyées demain ?

Selon plusieurs rapports bien renseignés, la date du 8 mars 2022 a été choisie par Apple en interne pour présenter le nouvel iPhone SE 3, un nouvel iPad Air et des nouveautés côté Mac qui n'ont pas encore tous migrés vers la puce M1 (comme l'iMac 27 pouces par exemple).



D'après MacRumors, si on suit la logique du 8 mars pour l'Apple Event, les invitations pourraient être envoyées vers la presse américaine et internationale dès demain, Apple effectue toujours l'expédition des invitations environ 1 semaine avant son événement. Cette initiative est présente pour que les médias puissent s'organiser pour la couverture des annonces matérielles ou logicielles qui seront faites par Apple.

L'iPhone SE 3

Le nouvel iPhone de milieu de gamme d'Apple devrait apporter plusieurs nouveautés, les rumeurs ont mentionné l'arrivée du processeur A15 Bionic (le même que les iPhone 13). Si un composant aussi haut de gamme est envisageable dans un iPhone SE, c'est essentiellement parce qu'il s'agit d'une puce maison ce qui permet de réduire le coût final.



Cette nouvelle génération d'iPhone SE devrait également embarquer un modem 5G développé et conçu par Qualcomm. Apple est conscient qu'il n'est plus possible de ne fournir que la 4G, les consommateurs veulent profiter de débits plus conséquents, surtout que maintenant la majorité des pays proposent une bonne couverture du dernier standard mobile. Cette position est inévitable face aux constructeurs chinois qui proposent des smartphones à moins de 300€ avec la 5G !



Et si Apple cassait le prix de l'iPhone SE 3 ? Une rumeur de Mark Gurman de Bloomberg a avancé le fait qu'Apple pourrait présenter son futur iPhone à un prix inférieur à 300$, cette bonne nouvelle serait une catastrophe pour les constructeurs Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei... Ils auraient en concurrent direct Apple sur le marché des smartphones d'entrée de gamme. Un bouleversement intégral sur le marché mondial pourrait avoir lieu.

L'iPad Air 5

Aujourd'hui, l'iPad Air est une valeur sûre, il convient aux consommateurs qui cherchent une tablette avec un grand écran, avec de bonnes performances, mais qui ne veulent pas investir 1000€.

Selon les récentes indiscrétions, l'iPad Air 5 devrait avoir le même design que la précédente génération, toutefois, les nouveautés devraient se trouver à l'intérieur. Une nouvelle puce (probablement la A14 ou A15) devrait être de la partie, Apple mettra en avant les performances plus importantes dans ses campagnes marketing, ce devrait être l'une des principales forces de l'iPad Air 5.



La 5G sera ajoutée, Apple souhaiterait faire plaisir aux clients qui accordent une importance toute particulière à la connectivité cellulaire dans l'iPad, une caractéristique très recherchée par les consommateurs qui sont fréquemment en déplacement.

De nouveaux Mac

Cet Apple Event du 8 mars devrait également être l'occasion de présenter de nouveaux Mac, comme vous le savez le passage vers la puce M1 n'est pas effectif pour tous les Mac, certains sont encore avec le processeur Intel, ce qui n'est plus acceptable pour Apple.



Les rumeurs ont affirmé que la firme de Cupertino pourrait présenter dans 1 semaine un iMac 27 pouces avec une puce M1 Max/M1 Pro et un Mac mini haut de gamme complètement repensé avec la puce M1.

Pour le moment, les indiscrétions restent pour le moins incertaines quant aux nouveautés Mac, certaines ont même parlé d'une annonce de la puce M2, ce qui serait un peu prématuré surtout que les puces M1 Max et Pro ont été dévoilées récemment.

Le lancement des mises à jour iOS et iPad OS 15.4 pour tous les utilisateurs

Dans le cadre d'un programme de bêta depuis plus d'un mois, les utilisateurs devront pouvoir télécharger iOS 15.4 et iPadOS 15.4 dès la fin de l'Apple Event du 8 mars.

Pour rappel, cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés :

Nouvelles voix pour Siri aux États-Unis

Nouveaux messages anti-harcèlement pour les AirTags

Déverrouillage d'un iPhone 13 et iPhone 12 avec le masque et sans intervention de l'Apple Watch

Compatibilité Universal Control pour l'iPad

Prise en charge de la fonction Tap to Pay pour les iPhone compatibles NFC (États-Unis exclusivement pour le démarrage)

Support des cartes d'identité et des permis de conduire numériques pour les Américains

Arrivée de 37 nouveaux emojis

Prise en charge complète de ProMotion (taux de rafraichissement 120 Hz) pour les animations d'applications sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

Ainsi que plusieurs autres nouveautés...