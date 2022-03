Bons plans iOS : BADLAND, Jumpy Wheels!, MetCount

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment BADLAND, Jumpy Wheels!, MetCount. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade Télécharger le jeu gratuit Jumpy Wheels!





Achi (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.9, 21 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Achi est un jeu au tour par tour pour deux joueurs. À chaque tour, un joueur sélectionné doit soit poser une nouvelle tuile, soit faire glisser une tuile existante sur un emplacement vide. Le premier joueur à aligner trois tuiles sur une ligne gagne.



Testez vos compétences contre l'ordinateur et rivalisez avec vos amis sur Game Center.



Les + : Un jeu simple, mais prenant Télécharger le jeu gratuit Achi





Wild Tri-Peaks (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v2.0.0, 48 Mo, iOS 13.0, Hippo Mobile Solutions) passe de 1,99 € à gratuit. Wild Tri-Peaks vous permet de jouer à vos jeux de cartes préférés avec des distributions de cartes animées et des mouvements fluides. Il existe 30 dispositions de cartes différentes avec des arrière-plans variés, il suffit de jouer pour les débloquer.



Cette application est remplie d'heures de plaisir relaxant.



Les + : Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Wild Tri-Peaks





Applications gratuites iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.7, 95 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 2,99 € à gratuit. L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Lock Notes Pro (App, iPhone / iPad, v2.2.15, 8 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Gardez vos notes personnelles les plus importantes à l'abri des regards indiscrets. Conservez vos notes cachées, en toute sécurité. Stockez des mots de passe, des secrets, des contacts ou gardez vos notes privées.



Les + : Bloquez l'accès aux notes avec un mot de passe

Les notes sont automatiquement sauvegardées sur iTunes et iCloud Télécharger l'app gratuite Lock Notes Pro





Construction Pro Calculator (App, iPhone, v1.4, 29 Mo, iOS 12.0, Fluma LLC) passe de 9,99 € à gratuit. Cette application facilitera la vie des professionnels de la construction et des bricoleurs. Elle vous permet d'effectuer des calculs faciles et rapides pour tous les types de plans de construction tels que les triangles, les arcs et les chevrons.



Il dispose de modes de calcul avancés pour les unités impériales, métriques et fractionnaires. Il inclut même des graphiques pour une meilleure visualisation.



Les + : Pour les pros Télécharger l'app gratuite Construction Pro Calculator





MetCount (App, , v2.1, 1 Mo, iOS 13.0, Brett Kuprel) passe de 2,99 € à gratuit. Cette application est conçue spécifiquement pour les entraînements CrossFit. MetCount prend en charge AMRAP, EMOM, Tabata et Rounds for time. Les séances d'entraînement, les données de fréquence cardiaque et les calories sont enregistrées dans les applications Apple Health et Activity.



L'application continue de fonctionner en arrière-plan pendant toute la séance d'entraînement, même lorsque vous abaissez votre poignet ou interagissez avec une autre application. L'application vous donne également un retour audio et haptique lorsque le temps s'écoule, tout en fonctionnant en arrière-plan.



Les + : Très complète Télécharger l'app gratuite MetCount

Promotions iOS :

Sentinels of the Multiverse (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.2.4, 735 Mo, iOS 9.1, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,99 €. Composez une équipe de superhéros avec leurs styles propres et combattez les méchants afin de sauver le Multiverse. Cette adaptation d'un jeu de carte se joue sous la forme d'un comic interactif.



Jouez en solo ou bien à plusieurs sur le même appareil.



Les + : Une bonne adaptation du jeu de cartes du même nom Télécharger Sentinels of the Multiverse à 1,99 €





Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 1,99 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 1,99 €