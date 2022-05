Bons plans iOS : Million Onion Hotel, Jumpy Wheels!, Pixel Widgets

⏰ Hier à 19:04 (Màj hier à 19:04)

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Million Onion Hotel, Jumpy Wheels!, Pixel Widgets. L'occasion d'économiser 23€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade Télécharger le jeu gratuit Jumpy Wheels!





Scary Security Breach Game (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 140 Mo, iOS 11.0, OUSSAMA KHALID) passe de 1,99 € à gratuit. Le but est de rester en vie en découvrant une variété de surprises tout en évitant les zombies effrayants. Gardez les yeux ouverts et restez vigilant à l'approche d'obstacles imprévisibles.



La musique sinistre ajoute un niveau supplémentaire d'effroi. Télécharger le jeu gratuit Scary Security Breach Game





Haptic Hustle (Jeu, Action, iPhone, v1.6, 12 Mo, iOS 13.6, William Hause) passe de 0,99 € à gratuit. Sentez la balle rebondir sur les côtés de votre iPhone lorsque vous inclinez et secouez votre téléphone pour terminer chaque niveau de Haptic Hustle.



Ce jeu rapide offre un retour tactile impressionnant et une utilisation élégante de la puce accélérométrique pour contrôler l'action du jeu par des inclinaisons et des secousses intuitives. Idéal pour soulager le stress.



Les + : Simple, mais efficace Télécharger le jeu gratuit Haptic Hustle





Applications gratuites iOS :

Time To Go To Bed (App, iPhone / iPad, v2.0, 213 Mo, iOS 11.0, Lizard Brain Games) passe de 0,99 € à gratuit. Cette histoire interactive sur Sadie apprend aux jeunes enfants les étapes à suivre pour se préparer à aller au lit. En aidant Sadie à se préparer à aller au lit, les enfants pourront établir leur propre routine.



Time To Go To Bed est un moyen amusant d'inciter votre petit à se brosser les dents et à prendre d'autres habitudes saines à l'heure du coucher.



Les + : L'astuce parfaite pour envoyer les petits au lit Télécharger l'app gratuite Time To Go To Bed





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Blur (App, iPhone, v2.0, 19 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 0,99 € à gratuit. Blur Background utilise l'apprentissage automatique pour conserver la netteté du premier plan de votre photo tout en floutant l'arrière-plan. Prenez une photo en utilisant l'appareil photo avant ou arrière.



Vous pouvez ensuite choisir parmi cinq styles de flou et régler l'intensité à l'aide d'un curseur. Les photos floutées peuvent être enregistrées dans le rouleau de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications.



Les + : Les résultats sont impressionnants Télécharger l'app gratuite Blur





Pixel Widgets (App, iPhone, v1.2.0, 9 Mo, iOS 14.0, Akash Jain) passe de 1,99 € à gratuit. Les widgets Pixel vous permettent de personnaliser votre écran d'accueil et de lui donner un look rétro ! Choisissez parmi les modèles de widgets existants ou personnalisez les vôtres avec plus de 150 thèmes de couleurs et polices.



Les + : Des centaines de modèles de widgets à choisir.

Diverses configurations de widgets d'heure/date, d'année en cours.

Personnalisez vos widgets avec plus de 150 thèmes de couleurs et polices. Télécharger l'app gratuite Pixel Widgets





Terre 3D - Atlas du Monde (App, iPhone / iPad, v8.1.1, 755 Mo, iOS 9.0, 3Planesoft) passe de 2,99 € à gratuit. Terre 3D est un globe 3D interactif présente des merveilles du monde, des cartes politiques et physiques et le climat. Découvrez plein de faits fascinants et d'informations utiles concernant notre planète !



Des graphiques originaux et pleins de couleur, une interface conviviale et de l'information précise - c'est ce que Terre 3D - Atlas du Monde vous offre !



Les + : Modèle en relief de la Terre

Carte du monde politique et physique

Cycle jour/nuit avec des lumières de la ville Télécharger l'app gratuite Terre 3D - Atlas du Monde

Promotions iOS :

Ponpu (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v0.4, 944 Mo, iOS 11.0, Purple Tree Studio) passe de 4,99 € à 0,99 €. Inspiré par le gameplay classique de Bomberman, Ponpu prend le concept dans une nouvelle direction, en ajoutant de nouveaux mécanismes et fonctionnalités tout en l'empaquetant dans des graphismes super-lisses et dessinés à la main.



Jouez à travers la campagne solo épique où vous affronterez certains des combats de boss les plus cool que vous ayez jamais vus, dans une course pour vaincre le tout-puissant Duck-God et l'empêcher de réinitialiser l'univers... Télécharger Ponpu à 0,99 €





AntVentor: Puzzle Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.5, 483 Mo, iOS 10.0, Loopymood OU) passe de 2,99 € à 0,99 €. AntVentor est le petit premier chapitre de la AntRilogy, la série d'une fourmi et de ses aventures exceptionnelles dans un monde macroscopique et réaliste.



Le protagoniste est une fourmi-inventrice. Malgré sa petite taille, il a un grand rêve.

Il vivait sa vie simple avant votre arrivée, quand vous avez brisé son mécanisme et ruiné ses projets.



Maintenant, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour aider Florantine à retourner à sa vie habituelle et pour lui donner la chance de réaliser son rêve.



Ensemble, vous pourrez vaincre les difficultés et prendre part à beaucoup d'aventures qui ne sont que le début de ce premier chapitre. Télécharger AntVentor: Puzzle Adventure à 0,99 €