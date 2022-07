Bons plans iOS : Pixel Resizer, Asketch, Overrun Premium, Abi

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Pixel Resizer, Asketch, Overrun Premium, Abi. L'occasion d'économiser 26€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Orbital Invaders (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.8.5, 152 Mo, iOS 11.0, Alexandr Lobanov) passe de 0,99 € à gratuit. Devenez un pilote de vaisseau spatial et défendez l'orbite. Orbital Invaders est un jeu de type shoot'em up où la capacité à réagir à la situation et à prévoir l'attaque des ennemis détermine l'issue des batailles. Abattez-les tous.

Des ennemis uniques, astéroïdes, vaisseaux spatiaux, mines, missiles, vers de l'espace et boss. Télécharger le jeu gratuit Orbital Invaders





Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 1,99 € à gratuit. Voici un jeu de puzzle avec un gameplay classique mais amusant.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur. Au cours de son voyage, il fera l'expérience de nombreuses choses et traversera de nombreux endroits. Bien sûr, il peut aussi profiter du paysage le long du chemin !



Fun et relaxant ! Télécharger le jeu gratuit Finding..





Overrun Premium (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 364 Mo, iOS 13.0, Wildfire Games Ltd) passe de 3,99 € à gratuit. Overrun est un titre très récent qui vous place dans un monde post-apocalyptique de zombies où votre survie est en péril. Votre objectif est de construire une défense contre les zombies, équiper vos survivants avec les armes dévastatrices et combattre l’horde de zombies pour avancer à chaque nouvelle location. Bien évidemment, au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles armes, tourelles et barricades. Télécharger le jeu gratuit Overrun Premium





Abi (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v5.1.13, 910 Mo, iOS 10.0, Lilith Games) passe de 0,99 € à gratuit. Inspiré par le dessin Wall-E de Disney, mais aussi Another World ou This War of Mine, Abi est une aventure incroyable, aussi mignonne et attachante que courte.



On y incarne Abi, un robot ménager obsolète dans un futur lointain. Celui-ci rencontre DD, un robot industriel tout aussi dépassé et ils s'échappent de leur entrepôt. Les humains ont alors disparu mais comment et pourquoi ? Vous allez le découvrir à travers une aventure magnifique, alternant entre vos deux personnages attachants et émouvants et en résolvant de nombreuses énigmes.



Il s'agit d'une réflexion sur le monde actuel et notre destiné qui fait réfléchir à plus d'un titre. Télécharger le jeu gratuit Abi





Applications gratuites iOS :

Pixel Resizer (App, iPhone / iPad, v2.3, 59 Mo, iOS 11.0, Bad Assassin Games) passe de 0,99 € à gratuit. Dix fois plus facile que Photoshop pour redimensionner une image depuis l'iPhone. Cette application met à l'échelle l'image à la taille voulue et c'est tout ce qui compte. On importe, on choisit et on exporte. C'est une app moche mais efficace ! Télécharger l'app gratuite Pixel Resizer





5coins (App, iPhone / iPad, v8.3.2, 7 Mo, iOS 14.0, Yuzhou Zhu) passe de 1,99 € à gratuit. Coins est une application simple, belle et intelligente pour suivre vos dépenses et revenus quotidiens. Elle vous permet de savoir combien vous dépensez, quand et où va votre argent. Consacrez seulement 30 secondes par jour pour gérer votre budget.



5coins permet aussi d'entrer les dépenses récurrentes et de se faire alerter quand on dépasse un certain seuil. Télécharger l'app gratuite 5coins





Asketch (App, iPhone / iPad, v3.2.2, 12 Mo, iOS 12.1, Andrew Kern) passe de 1,99 € à gratuit. Facile à apprendre, fascinant à utiliser. Si vous dessinez, c'est une excellente application avec un rendu parfois inattendu mais de qualité. Le mieux, c'est sa simplicité avec quelques options qui permettent finalement de tout faire.



Evidemment, les dessins sont en vectoriels et ne souffrent d'aucune pixelisation quand on zoome... Télécharger l'app gratuite Asketch





Promotions iOS :

9th Dawn III (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.60, 578 Mo, iOS 11.0, Valorware LTD) passe de 9,99 € à 5,99 €. Prenez votre meilleur équipement et aventurez-vous à travers les champs d'Ashwick, les régions enneigées de Halstom, les forêts denses de Vlak, les vastes profondeurs d'immenses donjons et les périlleuses montagnes creuses du mépris dans une quête épique pour découvrir les secrets d'une mystérieuse force maléfique...



Un jeu à monde ouvert exceptionnel ! 9th Dawn III est génial pour faire une partie rapide, ou pour passer de longues heures. Il y a tant de choses à faire...

Télécharger 9th Dawn III à 5,99 €





Avolteha (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 749 Mo, iOS 12.0, Roman Jahn) passe de 6,99 € à 3,99 €. Dans Avolteha, les joueurs se glissent dans la peau de Paul et parcourent le monde en surmontant les barrières linguistiques sans aucun texte. Les conversations se déroulent entièrement dans des bulles avec des dessins faits à la main dans le but de rendre le jeu accessible à tous, quelque soit votre langue. Comme tout bon jeu d'aventure en point & click, les joueurs peuvent ramasser des objets et trouver comment les utiliser pour résoudre diverses énigmes. Mieux, le jeu peut également être joué simultanément avec jusqu'à quatre joueurs. Télécharger Avolteha à 3,99 €