Bons plans iOS : Things 3, Jumpy Wheels!, Tubecasts

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Pixen (App, iPad, v1.6.4, 5 Mo, iOS 14.0, Matt Rajca) passe de 4,99 € à gratuit. Pixen est un éditeur de pixel art professionnel conçu pour travailler avec des images tramées à faible résolution, comme les sprites 8 bits que l'on trouve dans les jeux vidéo de la vieille école. Avec des fonctionnalités telles qu'un système unique de palette de couleurs, des calques et une prise en charge des gros zooms, Pixen offre tous les outils dont les artistes du pixel ont besoin dans une interface intuitive, adaptée à l'iPad. Pixen permet également de créer des animations image par image de manière simple et amusante.



Créez et disposez des cadres d'image dans la vue de la bande de film pour créer des animations. Pixen peut importer des PNG et des GIF animés, et exporter des animations sous forme de GIF animés, de PNG, de films QuickTime ou même de feuilles de sprites !



Les + : Faites de l'art, avec des pixels !

Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2021.56, 36 Mo, iOS 14.1, Evgeny Cherpak) passe de 7,99 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser







Tubecasts (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 17 Mo, iOS 9.0, Jianfeng Wu) passe de 1,99 € à gratuit. Avec Tubecasts App, vous pouvez lire votre liste de lecture YouTube préférée en mode économie d'énergie AUDIO UNIQUEMENT. Les meilleurs morceaux de musique sont répertoriés par différents genres pour une écoute rapide. Les genres comprennent Chrétien, Classique, Populaire, Country, Jazz, Rhythm & Blues, Rock, Soul, Electronique, Hip-hop, Reggae, Asiatique et Latin.



Les + : Une alternative aux podcasts





Historico (App, iPhone, v1.2, 3 Mo, iOS 14.5, Mate Papp) passe de 1,99 € à gratuit. Souhaitez-vous explorer des faits intéressants sur des événements historiques survenus aujourd'hui ? Vous avez besoin d'un excellent sujet de conversation à présenter à vos amis ? Ne dites plus rien, Historico est là pour vous aider !



Découvrez les événements quotidiens, les naissances, les décès qui se sont produits dans l'histoire, avec une application iOS propre et minimale !



Les + : Des faits très intéressants, tous les jours





Geekbench 5 (App, iPhone / iPad, v5.4.2, 112 Mo, iOS 11.0, Primate Labs Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application Geekbench, celle-ci permet de mesurer les performances de votre Mac ou de votre iPhone.



Carte graphique, processeur, ou encore mémoire, l'application permet de tout savoir ce qui se passe dans les coulisses de votre bien-aimé ordinateur à la Pomme.



Les + : Consulter les performances de votre précieux





Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade





Stack X (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.71.0, 11 Mo, iOS 13.0, Peter Pau) passe de 2,99 € à gratuit. Les amateurs de Jenga peuvent se diriger vers Stack X qui propose de créer la plus grande pile de blocs possible avec une gameplay très simple. Si vous placez mal un élément, il va falloir compenser avant que tout ne tombe !



C'est très joli, sans pub et addictif. Votre précision et votre patience vont être mises à l'épreuve !



Les + : C'est beau





Fiete (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.0.1, 48 Mo, iOS 6.0, Ahoiii Entertainment) passe de 2,99 € à gratuit. Fiete est un sympathique marin qui vit sur une île en pleine mer. Dans ce livre illustré interactif, les enfants de 1 à 3 ans peuvent découvrir l'île de Fiete et l'aider dans ses tâches quotidiennes.



À travers 19 niveaux, tu prépares des tartines, fais cuire des œufs au plat, suspends les chaussettes sur la corde à linge, épluches des pommes, montes des pneus de voiture, charges des bateaux, fais éclater des ballons, et bien plus encore...



Une collection de jeux ludo-éducatifs pour les petits.



Les + : Utile pour développer leur motricité et leur capacité de combiner





Promotions iOS :

LumaFusion (App, iPhone / iPad, v3.0.8, 170 Mo, iOS 14.4.1) passe de 29,99 € à 19,99 €. LumaFusion est le logiciel de montage vidéo multi-pistes le plus puissant jamais créé pour appareils mobiles. Utilisé par les journalistes nomades, les réalisateurs de vidéo pro et les cinéastes amateurs pour raconter des histoires passionnantes en vidéo, LumaFusion vous offre la puissance et la polyvalence requises pour créer votre propre histoire.



Et grâce à nos didacticiels vidéo, la prise en main et la maîtrise de ce fabuleux outil sont grandement accélérées.



Les + : Très complet





FROST (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 236 Mo, iOS 10.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,99 € à 0,49 €. Dessinez des chemins pour guider les groupes d'esprits vers leurs planètes d'origine. Observez d'innombrables créatures naître de la lumière, apportez l'équilibre à un monde en mouvement perpétuel et percez ses mystères.



Pour la première fois dans votre poche : Nébuleuse dansante, Nuées effrénées et Fleurs neutrino, le tout dans un conte époustouflant sur l'attraction, l'interaction et la transformation.





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v3.2, 211 Mo, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,49 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie

Durée de vie Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 0,49 €