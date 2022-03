Facebook et Instagram restreignent l'accès à RT France en Europe

Depuis que Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine, l'Europe a entamé une multitude de sanctions à l'encontre de tout ce qui provient de Russie. L'une des récentes mesures qui vont dans ce sens, c'est de supprimer la visibilité des médias russes en France et dans le reste de l'Europe, RT France vient d'en faire les frais !

RT France n'est plus accessible en France via les réseaux sociaux de Meta

C'est un coup dur pour Russia Today France qui est devenu avec le temps un média très suivi par les Français qui cherchent une autre approche que BFM TV, LCI, France Info... Hier soir, le média russe a annoncé avec stupeur que ses pages Facebook et Instagram ont été bloquées dans toute l'Europe, elles ne sont officiellement pas supprimées, mais restreintes dès qu'un utilisateur venant d'un pays de l'Union européenne est détecté.



Cette décision n'est pas une initiative du groupe de Mark Zuckerberg, c'est en réalité une requête de plusieurs pays européens qui ont demandé à Meta de paralyser l'accès à RT et Sputnik qui sont accusés de propagande en faveur de l'invasion réalisée par Vladimir Poutine en Ukraine.

Comme le fait remarquer RT France, hier en début d'après-midi, le Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O, avait tweeté une réunion avec plusieurs de ses collaborateurs devant un écran en visioconférence.

Comme il l'avait mentionné, le sujet de cette rencontre avait pour but d'échanger afin de trouver des solutions contre la propagande russe en ligne. L'objectif était de mettre en place des sanctions contre les médias RT et Sputnik qui sont subventionnés par la Russie.

Réunion avec les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour discuter de l’opérationnalisation de la lutte contre la propagande russe en ligne, et des sanctions annoncées hier soir par @vonderleyen contre les médias financés par la Russie #RussiaToday et #Sputnik. #Ukraine pic.twitter.com/xjp8FuiBS4 — Cédric O (@cedric_o) February 28, 2022



RT France exprime son incompréhension face à cette décision brutale qui a été prise à la base par la Commission européenne :

Par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Union européenne a annoncé le 27 février vouloir «interdire» les médias financés par la Russie en réponse à l'intervention militaire russe en Ukraine. Cependant, se pose désormais la question de savoir sur quelle base juridique précise un média dont les employés exercent un métier journalistique peut-il être «banni» ? Pour l'avocat de RT France Basile Ader, «le bannissement d’un média est une notion inconnue du droit, et difficilement compréhensible s’agissant d’un média français qui emploie plus de 100 journalistes français encartés !»

Pour le moment, RT France est toujours diffusé en France sur le bouquet Canal+, Freebox TV et Molotov TV, mais pour combien de temps encore ?

La chaine s'inquiète de cette censure qui pourrait provoquer une fragilité financière et des licenciements parmi les 176 salariés qui travaillent au quotidien pour tenir informer les téléspectateurs.



Selon la présidente de RT France, Xenia Fedorova, cette détermination à réduire la visibilité est incompréhensible et représente une violation de l'État de droit qui va à l'encontre des principes mêmes de la liberté d'expression. Elle rappelle que RT France n'a commis aucune faute qui pourrait engendrer une telle sanction, la chaine n'a jamais été poursuivie pour désinformation depuis son lancement en France.



