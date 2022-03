Une nouvelle vidéo Apple montrant l'efficacité de ses produits pour le télétravail

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Alexandre Godard

Vous doutez de l'efficacité des produits d'Apple pour travailler en groupe ? Pas de souci, la marque vient de publier un tout nouveau court-métrage qui devrait vous faire changer d'avis. Une mise en scène sur le ton de l'humour qui a tout de même la volonté de vous faire acheter les produits.

Apple : un nouveau court-métrage orienté travail de groupe

Ces dernières années, Apple s'est lancé dans une "campagne publicitaire" avec pour objectif de démontrer aux yeux du monde entier que ses produits ainsi que son écosystème sont parfaits pour le monde du travail.



La marque a commencé par une vidéo publiée au second semestre 2019 qui s'intitulait sobrement "Apple au travail". À l'intérieur de celle-ci, on retrouvait la mise en scène de quatre collègues qui se préparent pour une importante réunion à venir. L'écosystème de la pomme reliant parfaitement l'iPhone, l'iPad et le Mac était le sujet principal mis en avant.



À l'été 2020, la pandémie mondiale ayant forcé le télétravail un peu partout à travers la planète était à son apogée et c'était donc l'occasion pour la marque de promouvoir ses produits pour le travail effectué de chez soi.

Dans ce court-métrage de 7 minutes, l'iPhone, le Mac, les AirPods ou encore l'Apple Watch apparaissent de nombreuses fois à l'écran. Il en va de même pour les services comme FaceTime, iMessage, Pages... L'intention est toujours la même, faire comprendre que les produits siglés d'une pomme sont incroyables pour produire du travail au bureau mais également à domicile.



En ce mois de mars 2022, Apple a décidé de réitérer l'expérience avec un tout nouveau court-métrage de plus de 8 minutes baptisé "Escape from the office". À l'heure ou l'annonce du retour au bureau après deux ans de télétravail est arrivée et a fait grogner les employés, cette vidéo est dans le thème du moment.



Dans ce troisième opus, on retrouve un groupe d'employés qui décide de quitter l'entreprise pour laquelle ils travaillent afin de monter une startup. Une fois de plus, l'appareil photo de l'iPhone, AirDrop, Siri, FaceTime ou encore le capteur LIDAR montrent leur efficacité pour mener à bien un projet.



La boucle est enfin bouclée. En visionnant ces trois vidéos, on comprend qu'Apple rayonne pour le travail à la maison, le travail en entreprise mais également le travail en groupe.