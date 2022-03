Audi annonce Holoride, une expérience VR en voiture pour les A4, A6, Q5 etc

Il y a 6 heures

AR/VR Véhicules

Alban Martin

La réalité virtuelle arrive dans les véhicules Audi. Samedi, le constructeur automobile a annoncé qu'il prendrait en charge la technologie de VR embarquée de Holoride dès cet été. En juin prochain, certains modèles Audi équipés du système d'infodivertissement MIB 3 de la société, notamment l'A4, l'A6, l'A8, le Q5 et l'e-tron GT, seront livrés avec le logiciel nécessaire pour se synchroniser avec les casques compatibles avec Holoride. La société prévoit de prendre en charge cette fonctionnalité d'abord en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis avant de la rendre disponible sur d'autres marchés.

Une nouvelle expérience de jeux chez Audi

Audi annonce l'intégration de la réalité virtuelle Holoride dans ses voitures cette année. Cette technologie vise à rendre les trajets d'un point A à un point B moins ennuyeux grâce à l'utilisation de systèmes VR ou XR (réalité étendue).



Annoncée l'année dernière au CES 2019, la technologie Holoride utilise un casque VR que les passagers de la banquette arrière peuvent utiliser pendant le trajet. Ce casque sera connecté sans fil au véhicule via la technologie Bluetooth Low Energy (BLE).



Grâce à Holoride, les passagers pourront découvrir des films, des jeux vidéo et du contenu interactif, transformant ainsi le trajet en voiture en un événement de jeu multimodal.

Au centre de l'expérience se trouve ce qu'Holoride appelle le "contenu élastique". Lorsque les passagers jouent à une vidéo ou à un jeu interactif, l'expérience s'adapte aux mouvements de la voiture. Imaginons que vous jouiez à un jeu impliquant un vaisseau spatial. Lorsque le véhicule accélère, le vaisseau spatial fait de même. De cette manière, l'expérience est non seulement plus immersive, mais elle est également moins susceptible de provoquer le mal des transports, selon Holoride.



La plateforme VR Holoride a été créé par Audi, mais le système de la startup est une marque déposée, ce qui signifie que les autres constructeurs automobiles ont la possibilité d'intégrer cette technologie dans leurs véhicules. Le logiciel permettant de créer le contenu de Holoride est également open-source.



Outre Audi, Holoride a également noué un partenariat avec Porsche, Daimler, Ford, Disney, Discovery Channel et Universal Pictures. De plus, le système Holoride est compatible plusieurs casques comme le Meta Quest 2.



Regardez la vidéo de démonstration :