Meta change sa politique et interdit les appels à l'assassinat de Poutine

Il faut dire que l'interdiction de Facebook, WhatsApp et Instagram par la Russie affecterait environ 80 millions de ses utilisateurs... Source

Nous réduisons maintenant l'objectif pour qu'il soit explicitement clair dans les directives qu'elles ne doivent jamais être interprétées comme tolérant la violence contre les Russes en général", a écrit Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, dans un message sur la plate-forme interne de l'entreprise dimanche, qui a été vu par Reuters. "Nous n'autorisons pas non plus les appels à l'assassinat d'un chef d'État... Ainsi, afin de lever toute ambiguïté sur notre position, nous réduisons davantage nos directives pour rendre explicite que nous n'autorisons pas les appels à la mort d'un chef d'État sur nos plateformes.

Aujourd'hui, Reuters rapporte que Meta a changé son fusil d'épaule concernant les publications et les appels au meurtre contre le peuple russe et son président :

Une décision qui a alors valu l'interdiction de Facebook, WhatsApp et Instagram sur le territoire russe. Mais, aujourd'hui, Nick Clegg revient sur ce laxisme volontaire et annonce une marche arrière avec interdiction d'évoquer ces choses sur les trois plateformes.

Il semblerait que Meta revienne sur ses positions suite à l'invasion de la Russie en Ukraine : la semaine dernière, le groupe avait fait beaucoup parler de lui car il autorisait des discussions sur la mort potentielle des "envahisseurs russes" et de leur président Vladimir Poutine.

