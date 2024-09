Twitch change de politique et va accepter la nudité et les contenus à caractère sexuel

Depuis sa création, Twitch a interdit les streams mettant en avant la nudité et les contenus à caractère sexuel. En réalité, la filiale d’Amazon a toujours considéré que ce genre de contenu n’avait pas sa place sur la plateforme où se trouvent de nombreux mineurs qui viennent quotidiennement pour regarder des streams de jeux vidéos. Aujourd’hui, Twitch a une autre vision à propos de la nudité, les conditions générales vont changer prochainement !

Twitch a récemment pris une décision surprenante : revoir ses directives concernant le contenu sexuel. Cette mise à jour fait suite à un événement controversé impliquant un créateur de contenu américain apparu torse nu pendant son stream où des milliers de personnes regardaient. Cela a déclenché un débat sur la nature du contenu permis et les critères de bannissement de la plateforme appartenant à Amazon.



En réponse, Twitch a revu sa politique, combinant deux sections pour clarifier ses règles sur le contenu sexuel. Cette révision a mené à l’autorisation de certains contenus auparavant interdits, sous réserve d’un étiquetage approprié. Parmi ces contenus, des images mettant en évidence des parties du corps telles que les seins, les fesses et le bassin sont désormais permises, même si la personne est entièrement vêtue.

La plateforme reconnaît avoir précédemment sanctionné de manière disproportionnée les streamers féminins. Dans un geste progressiste, Twitch permet maintenant la diffusion d’œuvres d’art représentant des seins, des organes génitaux ou des fesses féminins, entièrement exposés. Cela inclut les représentations dessinées, animées ou sculptées.



Toutefois, Twitch maintient certaines limites : les actes sexuels fictifs et la masturbation restent prohibés. Les nouvelles règles autorisent des activités telles que l’écriture sur les seins et les fesses, ainsi que les danses de strip-tease. Les mouvements de danse populaires comme le twerking et le grinding sont également permis, sans nécessité d’étiquetage spécifique.

D’importantes modifications ont également été apportées à l’algorithme de la page d’accueil de Twitch. Désormais, les contenus avec des tags relatifs aux drogues, à l’intoxication, à la consommation excessive de tabac, à la violence graphique, aux jeux d’argent ou aux thèmes sexuels ne seront plus recommandés. Auparavant, ces flux étaient partiellement visibles à travers les vignettes sur la page d’accueil. Les utilisateurs doivent maintenant rechercher activement ces vidéos.



Cette révision de la politique de contenu de Twitch marque un tournant historique dans la gestion des contenus en ligne. Elle reflète une nouvelle ère de liberté d’expression sur la plateforme, tout en établissant des limites claires pour maintenir un environnement sûr et respectueux pour tous les utilisateurs.

We’ve gotten feedback that our policies around sexual content are unclear so we’ve drawn clearer boundaries between what is & isn’t permitted on Twitch.



We also recognize that not everyone wants to see certain content, so we’re updating our criteria for homepage recommendations. pic.twitter.com/rvZ4kFADR6