Twitch va fortement améliorer son système de signalement

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Applications iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Twitch a de grandes ambitions en ce qui concerne la sécurité et la tranquillité de ses utilisateurs pour 2022. Dès aujourd'hui et dans les mois à venir, deux systèmes liés aux signalements et aux appels vont avoir le droit à un ravalement de façade. En conséquence, les requêtes seront plus simples à formuler et les réponses à celles-ci seront plus rapides.

Twitch veut un espace paisible

Un outil numérique n'est jamais parfait et il semble que la vice-présidente de la confiance et de la sécurité du côté des équipes de Twitch en a conscience. Pour que les échanges se passent bien sur sa plateforme, Twitch n'a pas hésité à mettre en place un nombre conséquent de fonctionnalités qui permettent de temps à autre de mettre de côté les personnes malveillantes.



Cependant, afin de lutter encore plus fermement contre les pratiques agaçantes, la plateforme prévoit de revoir entièrement son système de signalement qui permet aux utilisateurs d'avertir les personnes compétentes des problèmes rencontrés.

Ces deux mises à jour de produits font partie de notre engagement à fournir plus de clarté et de cohérence, non seulement dans nos règles et nos outils, mais à chaque étape du processus - car nous sommes mieux ensemble lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de notre communauté.

Un processus de signalement plus intuitif et un portail de recours simplifié

C'est pourquoi à partir de la semaine prochaine, un nouveau processus de signalement va être déployé pour toutes les personnes qui utilisent ce service à travers le monde. Grâce aux commentaires reçus, les équipes ont pu créer un espace plus complet.



Que ce soit le système de recherche, la personnalisation des menus ou encore l'outil de signalement, tout est pensé pour être intuitif et efficace. À noter que le lancement sera progressif et qu'il devrait prendre plusieurs mois avant d'être disponible dans tous les pays, l'objectif étant de ne pas se précipiter vu l'importance de l'outil en question.



Dans un second temps, c'est le portail d'appel qui a également été revu de fond en comble. Mis en ligne dès aujourd'hui pour tout le monde, il a pour but de remplacer l'ancien système qui était beaucoup trop lent selon les retours de la communauté.



Dorénavant, les spécialistes devraient examiner les requêtes plus rapidement et pour ce qui est de la partie utilisateur, la création devrait être précise et complète. Pour gagner en visibilité, celui-ci a été placé dans le menu déroulant de votre profil sous l'onglet "sécurité".



Twitch a hâte de voir si son travail sera payant dans les semaines et mois à venir. Ce sera une fois de plus à la communauté de juger la situation. Quoi qu'il en soit, l'équipe sécurité est confiante.



Source