Tim Cook devrait assister aux Oscars 2022 prévus ce week-end

Tim Cook comme le reste de l'équipe de direction d'Apple sont très attentifs aux performances des séries, films et documentaires qui sont publiés tous les mois sur Apple TV+. Si le géant californien cherche avant tout à proposer des contenus de qualité et générer de nouvelles souscriptions, Apple n'ignore pas les cérémonies de remises de prix.

Tim Cook devrait être présent aux Oscars 2022

Ce week-end va avoir lieu les Oscars, l'une des plus grandes cérémonies de remises de prix aux États-Unis, selon le média Puck News, ce rendez-vous majeur dans l'univers du cinéma serait enregistré sur l'agenda de Tim Cook. Le CEO d'Apple aurait choisi de faire le déplacement suite aux nominations dans plusieurs catégories des films CODA et La tragédie de Macbeth, deux contenus originaux Apple TV+ qui ont déjà attiré l'attention dans quelques cérémonies et qui ont toutes leurs chances aux Oscars 2022.

Le rapport explique :

Le PDG d'Apple, Tim Cook, assistera au spectacle dimanche, m'a-t-on dit, et s'il sort du Dolby Theater avec le premier prix, il aura triomphé deux ans et demi seulement après son entrée officielle dans le monde du cinéma et de la télévision. Deux ans et demi. Netflix et Amazon, après plus d'une décennie de contenu original et cinq ans d'agressivité en lançant des centaines de millions de dollars dans des campagnes somptueuses, auront été dépassés par leur rival technologique plus riche.

Pour rappel, voici les nominations :

CODA

Meilleure photo

Meilleur acteur dans un second rôle (nominé : Troy Kotsur)

Meilleur scénario adapté (nominé : Siân Heder)

La tragédie de Macbeth

Meilleur acteur principal (nominé : Denzel Washington)

Meilleure photographie (nominé : Bruno Delbonnel)

Meilleur design de production

Ces deux films disponibles sur Apple TV+ ont rencontré un grand succès auprès des abonnés et ont été acclamé par la critique qui y ont vu pour certaines un gros potentiel pour de futures remises de prix.



On espère tout de même que la cérémonie des Oscars se passera mieux que les Golden Globes 2020 pour Tim Cook, le CEO d'Apple avait été humilié par l'acteur Ricky Gervais qui avait conseillé aux équipes d'Apple TV+, de Prime Vidéo et Disney+ de venir prendre leurs prix et "d'aller se faire foutre". Un moment extrêmement gênant qui aura marqué l'esprit de Tim Cook qui était devenu tout rouge alors que la caméra de NBC était en train de le filmer pendant le discours.



La 94e édition des Oscars aura lieu en direct sur Canal+, dimanche soir à partir de 23h20. Les abonnés Canal pourront également retrouver la cérémonie de l'évènement en replay sur myCANAL après la diffusion.