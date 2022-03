Apple publie le rapport 2022 sur ses fournisseurs et lance un fonds de 50 millions

Apple a publié aujourd'hui son 16e rapport annuel "People and Environment in Our Supply Chain", celui de 2022. Précédemment connu sous le nom de rapport sur la responsabilité des fournisseurs, le document détaille la manière dont Apple et ses fournisseurs soutiennent les personnes dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, effectuent la transition vers des énergies propres et investissent dans des technologies innovantes. La firme en a profité pour également annoncé la création d'un fond de développement des employés des fournisseurs à hauteur de 50 millions.

Les fournisseurs d'Apple toujours plus vertueux

Sabih Khan a déclaré ceci en préambule du document PDF :

Les équipes d'Apple font progresser notre action en faveur de l'environnement, démontrant ainsi qu'une fabrication réellement avancée doit être bénéfique pour l'homme et la planète. Elles repoussent les limites de ce que nous pouvons faire.

Chez Apple, notre étoile polaire est la création de technologies de pointe

qui donne du pouvoir aux gens et enrichit leur vie. Cet objectif et nos valeurs n'ont fait que s'avérer plus essentiels au cours des périodes de défis mondiaux, car nous avons continué à innover et à répondre aux besoins de nos clients. Et cette année, je suis profondément fier de la façon dont les équipes d'Apple ont travaillé ensemble au service de cette mission.

Le document fleuve contient un tas d'informations sur la chaine d'approvisionnement d'Apple avec toujours comme but de tendre vers une société verte complètement décarbonée, du début à la fin de la vie d'un produit. Apple espère y parvenir en 2030, tout en traitement dignement ses fournisseurs et en s'assurant qu'ils soignent leurs employés.



Voici quelques chiffres et éléments intéressants :

3 millions de personnes impliquées

52 pays

Des milliers d'entreprises

La chaine comprend les étapes suivantes :

Conception

Matières premières

Affinage

Composants

Assemblage

Logistique

Distribution

Service Client

Recyclage

L'évaluation des fournisseurs d'Apple en 2021 a permis d'atteindre des scores historiques :

Travail et droits humains : 91/100

Santé et sécurité : 95/100

Environnement : 95/100

Un fonds de 50 millions pour le développement des employés des fournisseurs

Apple a également annoncé la création d'un nouveau fonds de développement des employés des fournisseurs, doté de 50 millions de dollars, qui, selon l'entreprise, permettra d'élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage et de développement des compétences pour les personnes de sa chaîne d'approvisionnement. Apple a déclaré que ce fonds comprend également des partenariats nouveaux et élargis avec des défenseurs des droits, des universités et des organisations à but non lucratif.



Apple a déclaré que les nouveaux programmes éducatifs seront initialement disponibles pour les employés des fournisseurs aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Vietnam. D'ici 2023, Apple s'attend à ce que plus de 100 000 employés des fournisseurs participent à de nouvelles possibilités d'apprentissage, allant de la formation au leadership et des certifications techniques à des cours de codage, de robotique et de principes fondamentaux de la fabrication avancée, y compris la fabrication écologique.



Sarah Chandler, directrice principale de l'environnement et de l'innovation de la chaîne d'approvisionnement chez Apple, a déclaré :