L'application Twitter n'est plus compatible avec les iPhone 6 et iPhone 6 Plus

Comme Apple avec ses systèmes d'exploitation, les applications doivent avancer et parfois tourner la page sur la compatibilité avec les anciens appareils. Avec le plus grand des regrets, Twitter vient d'abandonner la disponibilité de son célèbre réseau social avec l'ensemble des iPhone 6 et iPhone 6 Plus.

Twitter ne fonctionne plus sur iPhone 6 et iPhone 6 Plus

On ne va pas se le cacher, les utilisateurs Apple ont énormément de chances en termes de mises à jour et de compatibilité des applications, comparées à l'univers Android, nous pouvons installer la dernière mise à jour d'iOS sur de vieux appareils et les apps continuent à fonctionner sur une très longue période.



Les iPhone 6 et iPhone 6 Plus ont été abandonnés par Apple dès la mise à jour iOS 14, la firme de Cupertino avait estimé que cette ancienne génération d'iPhone ne pourrait pas faire tourner correctement la mise à jour. Cette décision impact aujourd'hui les utilisateurs Twitter qui possèdent encore ces modèles d'iPhone. En effet, le réseau social exige maintenant que vous ayez iOS 14 minimum sur votre iPhone pour avoir un fonctionnement complet de l'application.

Autrement dit, les propriétaires d'iPhone 6 et d'iPhone 6 Plus ont toujours accès à Twitter, mais l'application marchera partiellement, c'est-à-dire qu'ils pourront voir les derniers tweets, mais pas y répondre, regarder les Top Tendance en cours, modifier leur profil... L’app est désormais opérationnelle seulement à 30% environ.



Cette initiative de Twitter s'explique essentiellement par l'allègement du travail à ses développeurs. Quand une application iOS est développée, elle doit être optimisée pour la dernière version d'iOS, mais aussi pour les précédentes qu'elle prend toujours en charge. Plus de versions d'iOS sont prises en charge, plus cela donne du travail aux développeurs. L'entreprise préfère plutôt que ses développeurs se concentrent sur de nouvelles fonctionnalités à venir, sur la performance et la stabilité générale de l'app...



Dans le cas où vous avez un iPhone avec iOS 13 ou une version inférieure, il faudra passer à iOS 15 pour continuer à utiliser normalement Twitter. Sous réserve que votre iPhone soit compatible évidemment !

so this is twitter saying I need to buy a new phone because they no longer support iPhone 6 🥴 pic.twitter.com/WOlqWnajI2 — ً (@etherealsone) March 31, 2022

