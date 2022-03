La comparaison entre la puce M1 Ultra et la RTX 3090 était trompeuse

Avec la présentation récente de sa nouvelle puce M1 Ultra, Apple a fait grand mal à la concurrence et continue d'optimiser les performances et la puissance de ses appareils. Il faut bien avouer que la Pomme est désormais capable de commercialiser de véritables machines de guerre.

Cependant, la firme de Cupertino semble être allé un peu loin dans ses propos, comparant notamment les performances de la puce GPU M1 Ultra à la carte graphique la plus puissante de Nvidia : la RTX 3090. Si les graphiques semblent techniquement vrais, ils sont également trompeurs...

Selon nos confrères de Macworld, le graphique et la citation d'Apple à propos de la M1 Ultra étaient techniquement vrais, mais plutôt trompeurs. En effet, la firme a comparé les performances du GPU du M1 Ultra à celles du Nvidia RTX 3090, le GPU pour PC le plus puissant à l'époque.



Le graphique ci-dessus était argumenté d'une citation, partiellement trompeuse :

Pour les besoins graphiques les plus intensifs, comme le rendu 3D et le traitement d'images complexes, M1 Ultra est doté d'un GPU à 64 cœurs - 8 fois plus grand que M1 - offrant des performances plus rapides que même le GPU PC le plus haut de gamme disponible, tout en consommant 200 watts de moins.