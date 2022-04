L'app Vivid double la luminosité des MacBook miniLED et Pro Display XDR

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021, tout comme le cher écran Pro Display XDR 2019 ont des écrans qui peuvent aller jusqu'à 1 600 nits de luminosité, mais, par défaut, ces niveaux ne peuvent être atteints que lorsque vous regardez des vidéos HDR. En pratique, les utilisateurs n'ont le droit qu'à 500 nits de luminosité, mais Vivid, une nouvelle application du développeur Jordi Bruin, peut doubler la luminosité de l'écran.

Un petit "hack" pour les possesseurs de Mac haut de gamme

Le développeur, qui a lancé le mois dernier une application nommée Posture Pal s'appuyant sur les AirPods pour vous aider à améliorer votre posture, s'attaque cette fois aux utilisateurs de Mac.



Il est important de noter que Vivid n'utilise pas de hacks ou d'appels système de bas niveau pour obtenir une luminosité plus élevée. Selon Ben Harraway, qui a développé Vivid avec Jordi Bruin, l'application utilise "un savant mélange de différentes technologies, notamment Metal, Carbon, Cocoa, Swift, SwiftuI, et même un peu de code C" pour doubler la luminosité de l'écran utilisable du MacBook Pro et du Pro Display XDR.

Nous savions que le framework Metal était capable d'atteindre des modes de luminosité étendus sur macOS, mais il était délicat de trouver l'approche exacte qui nous permettrait d'utiliser cela en dehors de notre propre application.

Si certains utilisateurs trouveront très utile de doubler la luminosité utile de l'écran du Mac, il est important de rappeler que cela peut contribuer à vider plus rapidement la batterie de votre MacBook Pro. En ce qui concerne les éventuels soucis liés à l'affichage, cela ne devrait pas poser de problème, comme l'explique Apple :

L'écran Pro Display XDR peut maintenir une luminosité de 1000 nits sur l'ensemble de l'écran. Cela signifie qu'un professionnel peut éditer une photo ou une vidéo HDR avec la totalité de l'image à 1000 nits de luminosité, indéfiniment.

Les utilisateurs peuvent régler la luminosité à l'aide des touches normales du clavier, ainsi qu'activer et désactiver Vivid avec le raccourci "⌃⌥⌘V". Il existe également un mode Splitscreen astucieux qui permet aux utilisateurs de voir la différence entre les performances du Mac avec 500 et 1 000 nits.



Jordi Bruin raconte comment l'idée lui est venue :

La première chose que j'ai essayée lorsque j'ai eu le nouveau MacBook Pro l'année dernière, c'était de voir à quel point l'écran pouvait être lumineux en regardant des vidéos HDR. Cinq minutes plus tard, j'ai décidé que j'allais passer le mois suivant à essayer de trouver des moyens de débloquer cette luminosité plus élevée sur l'ensemble du système. (...) Ma première approche a été de créer une vidéo HDR totalement transparente que je pourrais superposer au système. Malheureusement, macOS est assez intelligent pour remarquer qu'il n'y a rien à afficher dans une vidéo totalement transparente.

Pour bien comprendre l'apport de Vivid, l'application fonctionnera la première fois en mode Splitscreen. Cela permet aux utilisateurs de vérifier si Vivid fonctionne pour les cas d'utilisation particuliers des utilisateurs. Que ce soit les designers, les modélisateurs ou autres retoucheurs qui ont besoin d'une bonne luminosité pour travailler ou simplement pour des personnes qui utilisent leur Mac dans des conditions d'éclairage fort comme par exemple en extérieur, Vivid peut être un très bon investissement.



Une licence à vie pour Vivid coûte 15 euros et un code de réduction de 20% est accessible pendant la période de lancement : VIVIDLAUNCH. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site de Gumroad pour télécharger Vivid.