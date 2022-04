Bons plans iOS : Cultist Simulator, Mad Truck 2, Collart SE

⏰ Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Cultist Simulator, Mad Truck 2, Collart SE. L'occasion d'économiser 39€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Mad Truck 2 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v3.23, 66 Mo, iOS 8.0, 3g60) passe de 2,99 € à gratuit. Mad Truck 2 c'est l'équivalent du Trial pour les motocross mais avec une sorte de camion de l'extrême. Les américains en raffole et on a droit à des spectacles comme ça dans certains stades en France. C'est fun mais ça l'est encore plus quand on l'a entre les mains. Arriverez-vous à franchir les obstacles et éclater les zombies ? Oui, il y a des zombies dans ce jeu déjanté.



Ce n'est pas le plus beau mais on s'amuse bien, la physique n'est pas mauvaise et les contrôles tactiles sont réactifs.



Les + : Des figures à réaliser (attention à ne pas vous écraser) Télécharger le jeu gratuit Mad Truck 2





Super Tank Battle (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v23.03, 77 Mo, iOS 11.0, Waterpower Technology) passe de 4,99 € à gratuit. Le grand classique de la Nintendo NES adapté pour le mobile ! Super Tank Battle fait son retour dans un jeu de bataille rétro entre tanks. Au total, ce sont 500 cartes qu'il faudra parcourir et remporter !



Les + : Durée de vie

Valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Super Tank Battle





Applications gratuites iOS :

Block vs Block (App, iPhone / iPad, v15.00, 24 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger l'app gratuite Block vs Block





7 Minute TV Workout (App, iPhone / iPad, v1.9, 70 Mo, iOS 12.0, Roman Shevtsov) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application ne nécessite que sept minutes de votre journée. Aucun équipement n'est nécessaire et vous pouvez littéralement faire les exercices n'importe où. Effectuez 12 exercices pendant 30 secondes, puis faites une pause de 10 secondes entre chaque exercice.



L'application comprend des instructions vidéo HD et un guidage vocal pour chaque étape de l'entraînement. Vous pouvez également écouter de la musique en fond sonore.



Les + : Restez en forme en seulement 7 minutes par jour Télécharger l'app gratuite 7 Minute TV Workout





Focal (App, iPhone, v1.0.2, 77 Mo, iOS 8.0) passe de 2,99 € à gratuit. Votre to-do liste déborde de tâches ? Rejoignez des centaines d'utilisateurs et utilisez Focal pour vous aider à accomplir vos tâches, une par une.



Classez vos tâches par ordre de priorité et commencez immédiatement. Plus besoin d'étiquetage, de tri et d'organisation répétitifs. Le mode Focus vous empêche d'être distrait en vous décourageant de quitter l'application, en repérant quand vous quittez et en vous envoyant des notifications pour rester sur la bonne voie.



Les + : Simple, mais efficace Télécharger l'app gratuite Focal





Collart SE (App, iPhone, v1.4.0, 293 Mo, iOS 14.0, Spring Tech Co., Ltd.) passe de 9,99 € à gratuit. L'une des meilleures applications de montage photo! Avec des tonnes de collages, d'autocollants, d'arrière-plans et de filtres GRATUITS et accrocheurs, Collart SE vous aide à transformer un lot de photos en chefs-d'œuvre incroyables en quelques secondes !



Les + : De nombreux outils

Un contenu assez fou Télécharger l'app gratuite Collart SE





Promotions iOS :

BADLAND (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.4.4, 224 Mo, iOS 8.0, HypeHype Oy) passe de 2,99 € à 0,99 €. L'excellent jeu de plateforme de l'éditeur Frogmind qui a décroché le titre du Jeu de l'année par Apple ! Badland est une perle dans le monde du jeu mobile. Son gameplay simple, mais au potentiel complexe, vous proposera des défis nombreux et ardus. Sa réalisation et l'ambiance qu'elle offre contribuent à donner à ce titre un charme rarement égalé.



Les + : L'histoire, tout simplement superbe

Les graphismes Télécharger BADLAND à 0,99 €





Trivia Crack (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v3.158.0, 338 Mo, iOS 14.0, Etermax) passe de 10,99 € à 8,99 €. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Trivia Crack, il s'agit d'un des plus gros cartons de l'App Store. Le concept est très simple : jouez en réseau contre d'autres joueurs sur des quizz de diverses catégories !



Il s'agit ici d'une version payante, mais qui ne contient aucune publicité.



Les + : Apprenez en vous amusant

Le concept est simple, mais top Télécharger Trivia Crack à 8,99 €





Cultist Simulator (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.9, 370 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 1,99 €. Dans cet infâme jeu de cartes, incarnez un mystérieux profanateur dans un décor inspiré des années 1920, de dieux cachés et d'histoires secrètes. Fabriquez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez des innocents.



Ce jeu primé a été lancé pour la première fois sur PC et compte plus de 200 000 joueurs dans le monde entier.



Les + : Si vous aimez les jeux de carte, vous allez l'adorer ! Télécharger Cultist Simulator à 1,99 €