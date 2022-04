Hot Lap League : un nouveau jeu de course arcade plein de qualités

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Belle surprise en ce lundi avec la sortie de Hot Lap League, un nouveau titre arcade qui a la ferme intention de venir séduire les fans de jeux comme Asphalt. Complet, beau et fun, Hot Lap League a tout ce qu'il faut pour réaliser un joli coup sur l'App Store et le Play Store. Encore un titre que l'on vous fait découvrir en avant-première.

La découverte de la semaine s'appelle Hot Lap League

Hot Lap League propose aux joueurs de tout simplement foncer et déraper à des vitesses folles sur une large sélection de circuits aussi fous que variés pour des parties particulièrement bien taillées pour nos smartphones et tablettes.

Maîtrisez votre véhicule, peaufinez votre conduite et imposez-vous dans Hot Lap League. Dérapez et foncez sur plus de 150 circuits époustouflants qui mettront votre technique et vos nerfs à l'épreuve. Battez vos propres records pour espérer parvenir au sommet. C'est vous, le circuit et le chrono... pas de gris-gris, pas de chichi.

Si les graphismes sont de très bonne facture avec une modélisation précise et des décors plein de détails, ce sont surtout les tracés qui frappent les esprits avec des courbes à faire pâlir les plus grands parcs d'attraction au monde. Frôler la mort est une habitude pour les pilotes de Hot Lap League puisque vous mettrez rapidement et très souvent à mal les lois de la gravité. On se croirait carrément dans l'univers Hot Wheels avec les circuits à looping que l'on montait étant enfant. Regardez la vidéo trailer publiée par Ultimate Studio :



Du côté du gameplay, la prise en main est classique et donc plutôt facile. Mais quelques idées permettent de ne jamais s'endormir comme les boosts, les powerslides et plus encore qui rythment les quelque 150 parcours. Oui, le contenu est assez impressionnant pour une première version, d'autant qu'il y a également plus de 100 options de personnalisation de voiture.



Enfin, pour les joueurs les plus acharnés, outre les modes solo, contre-la-montre et autres défis quotidiens, Hot Lap League dispose de classements mondiaux qui relancent l'intérêt, ainsi qu'un mode en ligne asynchrone. En gros, vous affrontez les fantômes d'autres joueurs.



Reste que Hot Lap League est un jeu payant mais avec des achats intégrés pour obtenir des crédits supplémentaires. Un moyen d'aller plus vite pour les joueurs et de renflouer les caisses pour l'éditeur Ultimate Studio, mais qui est loin d'être obligatoire.



Qui lance le téléchargement sur iOS ou Android ?

Télécharger Hot Lap League à 4,99 €