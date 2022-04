Les nouvelles applications de la semaine : Eat 5, Lensto, Effekt

Eat 5 (App, iPhone / iPad, v2022.4.2, 39 Mo, iOS 15.0, Marius Caciulescu)

Manger au moins cinq portions de fruits et légumes est un moyen éprouvé d'améliorer votre santé, de renforcer votre système immunitaire et d'être plus heureux et plus productif.

- Mangez 5 vous aide à suivre votre consommation et vous encourage à consommer les quantités nécessaires. Enregistrez à tout moment votre choix parmi plus de 50 fruits et légumes différents et tenez votre rythme de 5 par jour !

- Des notifications facultatives vous rappelleront de manger vos légumes et de les enregistrer ;

- Suivez les valeurs nutritionnelles de vos aliments et soyez informé des nutriments qui vous font défaut ;

- Affichez des graphiques et analysez les statistiques afin d'avoir une meilleure idée des fruits que vous préférez ou des légumes que vous devriez manger plus souvent.

Télécharger l'app gratuite Eat 5