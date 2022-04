Bons plans iOS : Fait – The Machine, Theyre Coming-Atl, MetaWeather

⏰ Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Fait – The Machine, Theyre Coming-Atl, MetaWeather. L'occasion d'économiser 12€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Carnaval (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.01, 122 Mo, iOS 10.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue au carnaval! Découvrez de nombreux jeux de balle passionnants dans lesquels vous glissez votre doigt sur l'écran pour tirer le ballon de sorte qu'il passe tous les obstacles et détruise la cible!



Préparez-vous à faire voler le ballon dans des trajectoires curvilignes ou il n'échappera pas aux obstacles bizarres. Carnival games est un jeu hyper casual addictif adapté aux personnes de tous âges!



Les + : La kermesse s'invite chez vous Télécharger le jeu gratuit Carnaval





Blocs AR (Jeu, Productivité / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.04, 60 Mo, iOS 11.0, Khushal Khan) passe de 0,99 € à gratuit. Le puzzle classique vient de prendre une nouvelle tournure impressionnante. JBlocs AR propose définitivement quelque chose de spécial.



En plus de la technologie AR de pointe, vous allez avoir de sacrés défis devant vous !



Les + : Le côté AR du jeu

Classique, mais efficace Télécharger le jeu gratuit Blocs AR





Theyre Coming-Atl (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.28, 196 Mo, iOS 14.0, Antoine Dixon) passe de 0,99 € à gratuit. Une épidémie de monstres s'est propagée dans la ville d'Atlanta. Détruisez les monstres maléfiques et aidez Ant et ses amis à nettoyer la ville. L'équipe des forces spéciales (S.A.S) a été envoyée pour éliminer tous les monstres destructeurs.



They're Coming-Atl est un jeu d'action et de survie !



Les + : Très fun, et ça détend Télécharger le jeu gratuit Theyre Coming-Atl





Applications gratuites iOS :

MetaWeather (App, iPhone, v2.1.5, 5 Mo, iOS 14.0, Nathan Anthony) passe de 0,99 € à gratuit. MetaWeather vous fournit des données météorologiques fiables pour n'importe quel endroit du monde. L'application propose des prévisions à sept jours, des perspectives à 48 heures, des données sur le soleil et la lune, ainsi que des alertes météo.



Toutes les informations dont vous avez besoin s'affichent facilement sur un seul écran. Vous pouvez choisir des thèmes personnalisés ou saisonniers, y compris un thème en mode sombre.



Les + : La personnalisation et le design Télécharger l'app gratuite MetaWeather





MatrixVision (App, iPhone, v1.3, 471 Mo, iOS 15.0, Valerio V. Guarino) passe de 0,99 € à gratuit. MatrixVision donne à vos enregistrements un effet de pluie numérique en temps réel. L'application s'inspire du film emblématique The Matrix.



Enregistrez des vidéos directement à partir de l'application pour créer votre propre version de The Matrix. Vous pouvez enregistrer vos créations dans votre rouleau d'appareil photo.



Les + : Les effets Télécharger l'app gratuite MatrixVision





Liquid Timer (App, iPhone / iPad, v2.0.0, 2 Mo, iOS 13.0, Oguz Kaytanci) passe de 1,99 € à gratuit. Liquid timer est une application que vous pouvez utiliser pour des jeux, des exercices et de nombreuses autres fins. Réglez la minuterie, démarrez et regardez le niveau d'eau monter. Il vous alertera et clignotera lorsque ce sera fait.



Les + : Couleurs différentes

Prise en charge de la vue fractionnée sur iPad Télécharger l'app gratuite Liquid Timer





Promotions iOS :

Fait – The Machine (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5.5, 112 Mo, iOS 10.0, Maksym Alokhov) passe de 2,99 € à 0,99 €. Fait - The Machine est un jeu de plateforme d'action-aventure atmosphérique qui se déroule dans les ruines d'une civilisation de machines abandonnées.



Le joueur contrôle une créature à fourrure nommée Fait, qui, après s'être réveillée d'un profond sommeil dans une capsule temporelle, tente de découvrir le secret de son origine et de comprendre ce qui s'est exactement passé dans ce monde abandonné.



Sur son chemin, il découvre un grand nombre d'obstacles uniques et tente d'insuffler de la vie au monde qui l'entoure. Mais tout le monde est-il d'accord avec cela ?



Les + : L'atmosphère

Les graphismes Télécharger Fait – The Machine à 0,99 €





The Last Roman Village (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.1, 206 Mo, iOS 9.0, Nikola Nikolov) passe de 2,99 € à 0,99 €. Le temps de la paix est terminé. L'empire romain n'existe plus. Tout est entre les mains du général Marc Aurèle pour préserver et protéger le dernier morceau de l'histoire romaine. Les ennemis attaquent des deux côtés et il est important de garder une défense et un équilibre des deux côtés.



Avec un peu de chance et des choix judicieux, vous serez en mesure de prendre les meilleures décisions pour montrer aux hordes ennemies que le dernier village romain restera. Télécharger The Last Roman Village à 0,99 €