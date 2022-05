Test du bureau réglable FlexiSpot EQ5 pour Mac et PC

Il y a 4 heures

Julien Antoine

Cela fait plusieurs années maintenant que les bureaux assis-debout se démocratisent, et font de plus en plus d’adeptes. La crise du Covid-19 a exacerbé cette tendance, avec un nombre grandissant de télé-travailleurs. Mais la question que beaucoup de personnes se posent est la suivante : ces bureaux sont-ils vraiment bénéfiques ? L’écart de prix avec un bureau traditionnel se justifie-t-il ?



FlexiSpot nous a envoyé un exemplaire de leur EQ5 pour nous faire un avis. Dans ce test, nous détaillerons notre expérience avec ce bureau de manière transparente avec vous, afin de vous aider à prendre une décision si, comme moi, vous hésitiez à faire le pas vers un bureau assis-debout.

Introduction

Le FlexiSpot EQ5 coûte 399,99€, et permet de lever jusqu’à 100 kg grâce à ses deux moteurs. Ses pieds sont constitués de trois colonnes de levage, qui permettent de varier la hauteur entre 62 et 127 centimètres à une vitesse de 3,5 cm/s.

Différents types de plateaux sont disponibles, en supplément :

120 x 60 cm : 89,99€

140 x 70 cm : 159,99€ (possibilité incurvé même prix)

160 x 80 cm : 189,99€

Pour passer de la position debout (111 cm) à assise (71,4cm), nous avons mesuré 12 secondes, soit exactement 3,3 cm/s. Dans le sens de la montée, il a fallu 13,33 secondes, soit environ 3 cm/s.

Un des avantages du EQ5 est sa détection d’obstacles, qui permet d’éviter les collisions lorsqu’on redescend le bureau sans faire attention (ce qui arrive souvent les premiers jours).

Colis

Le bureau est arrivé en deux colis, avec quelques jours d’intervalle. Le premier paquet contenait la planche du bureau, dans mon cas de couleur blanche et la plus grande taille disponible : 160 par 80 centimètres. J’ai en effet tendance à vite m’étaler et prendre de la place sur mon bureau lorsque je travaille. Le deuxième paquet contenait quant à lui l’armature du bureau, cette dernière étant standard et ne dépendant pas de la taille de la planche.

Les deux colis sont encombrants, et assez lourds, il est donc plus simple d’être deux pour les réceptionner. A l’ouverture, l’armature semble très robuste, chaque pièce est massive et donne un sentiment de qualité, qui devrait permettre au bureau d’être stable même en position haute.

Montage

Une notice explicative permet de procéder au montage de manière assez simple, de manière assez similaire à un meuble IKEA. Pour le montage de l’armature, une personne pourra s’en sortir sans difficulté. En revanche, pour ce qui est de l’assemblage de la planche et de l’armature, il faudra être deux, à moins d’être très costaud et/ou habitué du montage.

La notice est claire, et constituée de 6 étapes. Les pièces sont emballées de manière pratique, séparées en différents compartiments selon le numéro de l’étape en cours, ce qui permet de s’y retrouver très facilement.

Configuration

Une fois le montage terminé, il ne reste plus qu’à brancher le bureau au courant et vous êtes prêt pour commencer à travailler. La première chose à faire est de régler les hauteurs correspondant à votre taille.

Le boitier électronique est composé d’un écran LCD, affichant la hauteur actuelle, ainsi que de 7 boutons. Pour monter ou descendre le bureau, appuyez simplement sur les flèches haut ou bas, jusqu’à la hauteur désirée. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 4 profils différents, représentés par les boutons Debout, Assis, 3 et 4. Les deux premiers correspondent à vos positions debout et assises, mais vous pouvez bien évidemment les configurer comme vous le souhaitez. Quant aux troisième et quatrième, vous pouvez soit configurer un profil pour une deuxième personne, soit rajouter deux autres hauteurs pour d’autres activités.

Pour mémoriser une hauteur et l’assigner à un profil, appuyez simplement sur le bouton M, puis sur le bouton correspondant au profil voulu. Vous pourrez désormais passer d’une position à une autre en un geste.

Position assise

Position debout

Accessoires

Tous les accessoires existant ne seront pas abordés ici, mais nous en avons retenu trois qui peuvent avoir une utilité pour de nombreuses personnes.

Tapis ergonomique

La première semaine, j’ai utilisé le bureau majoritairement en position assise, car je n’étais pas habitué à rester debout de manière prolongée sans être en activité, et qu’après quelques dizaines de minutes je ressentais une certaine gêne dans le bas des jambes. Après avoir discuté avec un ami, il m’a parlé des tapis ergonomiques. J’ai donc regardé ce qui existait, et après une rapide analyse de marché, j’ai retenu deux produits :

Le tapis Amazon Basics, 29,78€ actuellement (entrée de gamme)

Le tapis FlexiSpot, 49,99€ (milieu de gamme)

Il existe bien évidemment une multitude d’alternatives, dont certaines à plus de 150€, mais je n’étais pas disposé à mettre une telle somme pour un tapis. Je me suis finalement décidé sur le tapis n°1, d’entrée de gamme, car il me paraissait plus pratique que le n°2 avec ses bords relevés et sa boule au milieu. Et je dois dire que j’ai été surpris. Mes habitudes ont changé suite à la réception du tapis ergonomique, je n’avais plus de gênes après 30 minutes passées debout, et je pouvais donc bien mieux profiter du bureau. S'il y a bien un accessoire à acquérir absolument, c'est le tapis ergonomique.

Passe-câbles

Je n'ai pas reçu de passe-câbles, et ces derniers sont malheureusement en option. Ils ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du bureau, mais permettent d'organiser la gestion des câbles d'alimentation pour éviter que votre espace de travail ne se transforme en énorme noeud. Les plus organisés et bricoleurs s'arrangeront pour gérer ça eux-mêmes, à l'aide de velcro et autres accessoires de ce genre, mais cela prend du temps. FlexiSpot propose deux différents modèles à 29,99€ chacun.

Roulettes

Enfin, pour certaines utilisations plus mobiles du bureau, FlexiSpot propose un lot de 4 pour 29,99€. Cela permettra ainsi de déplacer le bureau d'un endroit à l'autre bien plus simplement que sans.

Utilisation

Après un mois d’utilisation, je commence à m’habituer à ce nouveau mode de fonctionnement. Après différents essais, j’ai trouvé ce qui me correspondait de manière générale, voici ma journée type : je commence la journée debout, en général pendant 2 heures, jusqu’à la fin de ma réunion matinale quotidienne avec mon équipe. Nous utilisons une variante de la méthode agile, et commençons donc chaque journée par une réunion debout (stand-up meeting en anglais), dont le but est de discuter des avancements de la veille et de rester en phase. Le bureau en position debout correspond donc parfaitement à ce type de réunion lorsque je suis en télé-travail. Je repasse ensuite en position assise jusqu’à ma pause de « midi », que je prends en général vers 13 ou 14 heures. Je continue après manger en position assise, avant de repasser debout pour la fin de journée.

Le tapis ergonomique est vraiment pratique, car il permet non-seulement de soulager les jambes grâce à sa couche amortissante, mais également de s’étirer les pieds et les jambes grâce à ses bords relevés et sa boule centrale. Sans lui, je ne serais probablement pas capable de rester debout pendant 3 à 4 heures par jour.

Bien entendu, il y a de petites variations selon les jours, mais le modèle général reste le même. Dès que j’ai une réunion (ce qui n’arrive pas fréquemment), je passe en position debout, je trouve ça plus stimulant et je décroche moins vite qu’assis.

Bénéfice

Bien, j’ai donc changé mes habitudes de travail, en diminuant de manière significative le temps passé assis chaque jour (de 8 à 10 heures par jour à 5 heures environ). Mais est-ce que je ressens une réelle différence ?

Les premiers jours, sans tapis ergonomique, j’avais mal aux jambes à la fin de la journée, ce qui n’étais pas vraiment agréable. Depuis que j’ai le tapis, je n’ai plus ce souci, et commence même à sentir une légère différence pour mon dos. Ce n’est rien d’extraordinaire, mais j’ai moins souvent mal au dos. Mais la différence la plus nette que j’observe, c’est que paradoxalement, je suis moins fatigué après ma journée de travail. Au point que lorsque je travaille depuis le bureau, j’ai parfois du mal à arriver au bout de la journée en étant aussi productif que chez moi.

Conclusion et avis sur le bureau EQ5

Après un peu plus d’un mois d’utilisation, je suis pleinement satisfait du EQ5. Je me suis vite habitué à ce nouveau mode de fonctionnement, et je passe désormais avec plaisir en position debout plusieurs fois par jour. Je termine les journées de travail moins fatigué qu’avant, et les plusieurs changements par jour permettent de casser la monotonie. Le boitier électronique facile d’utilisation enlève toute contrainte que peut poser un bureau assis-debout mécanique à manivelle par exemple. Ici, le changement de hauteur ne prend qu’une dizaine de secondes au plus, et vous êtes assurés d’être directement à la bonne hauteur.

L’achat d’un tapis ergonomique est selon moi indispensable si vous voulez profiter pleinement de votre bureau assis-debout. FlexiSpot propose une option à 45,99€ sur leur site lorsque vous commandez le bureau. Je n’ai pas eu l’occasion de la tester, mais je peux vous recommander l’option d’Amazon Basics qui remplit parfaitement son travail.

Parmi les avantages, citons :

Son design fiable et robuste

Plusieurs tailles et couleurs de plateaux disponibles

Son dispositif électronique simple à utiliser et permettant de mémoriser jusqu’à 4 profils différents

Une belle étendue de hauteurs possibles

De nombreuses options disponibles lors de la commande (vous pouvez très bien commander l’armature sans plateau par exemple si vous en avez déjà un)

Les quelques points qui pourraient être améliorés :

Aucune gestion des câbles par défaut

Le bureau est légèrement moins stable lorsqu’il est en position haute

Le prix des plateaux

Le bureau nu revient à 399,99€, mais bénéficie actuellement d’une réduction de 120€ avec le code BONEQ5. Vous pouvez le commander sur Amazon ou le site officiel Flexispot.