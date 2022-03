L'iPhone SE 3 est aussi résistant que l'iPhone 13 (drop test)

Allstate Protection Plans a publié les résultats de son test de chute, le fameux drop test, du nouvel iPhone SE 3. Il est intéressant de noter que, bien que le dernier iPhone d'entrée de gamme ne dispose pas de la protection Ceramic Shield présente sur les iPhone 12 et 13, il a tout de même résisté à plusieurs chutes sur son écran. Mais l'arrière a été plus prompt à se fissurer.

Un test de chute qui valide la fiche technique du SE 3

Dans sa présentation marketing, Apple affirme que l'iPhone SE 3 est doté du "verre le plus résistant d'un smartphone". Mais alors que l'on s'attendait à la protection Ceramic Shield présente sur les écrans des iPhone 12 et 13, il s'avère que ce n'est pas le cas pour le SE 3.



Malgré tout, le drop test de l'iPhone SE 3 réalisé par Allstate permet de confirmer que l'appareil est très résistant. Le moins cher des iPhone a survécu à sa première chute de 1,80 m sur un trottoir avec "seulement des éraflures mineures". C'est le même résultat que pour les appareils les plus haut de gamme de la marque.



Ensuite, l'appareil a été lâché à 2,5 mètres de hauteur sur son flanc. Pareil, seulement quelques égratignures.

Il a fallu le faire tomber sur le dos pour que l'iPhone SE 2022 se fissure, là où les iPhone 12 et 13 étaient encore quasiment intacts. Mais cette différence peut tout aussi bien s'expliquer par une mauvaise chute. Selon l'angle de l'impact, le résultat peut varier du tout au rien.

Mais Allstate croit que cela pourrait être lié au fait que les côtés plats de l'iPhone 13 offrent une meilleure protection que les bords arrondis du SE 3.



Du côté de l'étanchéité renforcée du SE 3, le test d'Allstate a montré qu'il a résisté à une immersion d'un mètre pendant 30 minutes sans aucun problème, comme ses aînés plus onéreux.



Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre une protection pour assurer la longévité de notre nouvel iPhone SE 3 en regardant dans notre récente sélection de coques et accessoires.



Même si le verre de l'iPhone est le plus résistant qui soit, un bon étui offre une tranquillité d'esprit appréciable.