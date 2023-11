Apple étudie un film de confidentialité pour iPhone et un angle de vue réglable sur Mac

En début d'année, nous rapportions une étude du Wall Street Journal qui mettait en évidence une nouvelle technique de voleurs qui regardaient les propriétaires d'iPhone taper leur code d'accès avant de voler l'appareil afin d'accéder à l'appareil, aux données et aux cartes bancaires, entre autres. La parade était d'utiliser exclusivement Face ID ou Touch ID en public.

Une faille humaine

En connaissant le code d'un iPhone, un voleur peut facilement réinitialiser le mot de passe Apple ID de la victime, même si Face ID ou Touch ID est activé. Cela permet également à un voleur d'utiliser Apple Pay, d'accéder à des apps bancaires en utilisant les mots de passe stockés dans le trousseau iCloud et bien plus encore, comme usurper son identité auprès de certains services.



Apple déclarait alors :

Nous compatissons avec les utilisateurs qui ont eu cette expérience et nous prenons très au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs, même si elles sont rares. Nous continuerons à améliorer les protections afin de garantir la sécurité des comptes des utilisateurs.

Apple n'a évidemment pas dévoilé les mesures qu'elles envisageait pour renforcer la sécurité, mais il semblerait qu'elle soit à la recherche d'une solution matérielle pour venir à bout du fléau des "mateurs".



Actuellement, les écrans des appareils Apple offrent un champ de vision de 170 degrés en moyenne, ce qui permet à d'autres personnes placés sur le côté de jeter un coup d'œil sur l'écran de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac. Pour y remédier, deux nouveaux brevets d'Apple ont été publiés.

Réduire le champ de vision

Le premier brevet, intitulé "Privacy Films for Curved Displays" (films de protection de la vie privée pour écrans incurvés), présente un revêtement d'écran spécial qui limite l'émission de lumière à une seule direction (tout droit), chose qu'on trouve déjà sur Amazon avec le film ESR à moins de 15 euros.



Placé en face de l'écran, l'utilisateur voit tout comme si de rien n'était. Toutefois, les personnes autour qui tentent de jeter un coup d'œil, même à partir d'un léger angle à gauche ou à droite de cette position, ne voient qu'un écran noir. Au mieux, une image floue et très atténuée.



Le second brevet, intitulé "Displays with Adjustable Angles of View" ("écrans avec angles de vue réglables"), est conçu pour les écrans plats et décrit comment un utilisateur peut ajuster l'angle de vue d'un Mac en temps réel pour agir comme un filtre.



Concrètement, l'utilisateur a la capacité de réguler la polarisation de l'écran grâce à un système de lames ajustables, réduisant ainsi la visibilité depuis les côtés pour renforcer la protection des données affichées. Le brevet mentionne aussi l'emploi d'un composant à cristaux liquides qui restreint la perception de certaines couleurs si l'écran n'est pas observé de face.



Comme tous les brevets, rien ne garantit qu'il sera appliqué par Apple dans un avenir proche. Cependant, ils montrent qu'Apple travaille toujours plus sur la confidentialité pour ses clients et qu'elle envisage de résoudre les problèmes dans des espaces publics.

