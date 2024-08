Drop Test : le Vision Pro résiste bien malgré les apparences !

Le casque d'Apple, le fameux Vision Pro, a beau avoir été lancé hier aux États-Unis à tarif prohibitif, une personne s'est déjà amusée à tester sa résistance, quitte à le casser. Le premier "drop test", test de chute en français, est signé AppleTrack. La bonne nouvelle, c'est qu'il est plus résistant que ce que l'on imaginait au départ.

Le premier test de résistance du Vision Pro

Le casque Apple Vision Pro est fabriqué à partir de matériaux lourds tels que l'aluminium et le verre... Comment cela affecte-t-il les chocs et les chutes lorsque l'on porte l'appareil ? Voici un test approfondi de résistance et de chute pour voir comment il tient le coup !

Dans des scénarios domestiques classiques, l'Apple Vision Pro ne craint pas grand chose. Vous pouvez le poser lourdement sur la table, vous prendre un mur en marchant avec ou autre, le casque est solide, notamment la partie vitrée. Vous allez voir, la partie qui lâche en premier est plutôt surprenante.

Pour simuler des accidentels de la vie, ce qui risque d'arriver avec le masque devant les yeux (même avec le mode "passthrough" qui permet de voir à travers), Sam Kohl d'AppleTrack a commencé par cogner le Vision Pro contre les murs de sa chambre. À moins de courir avant d'heurter le mur, le casque devrait survivre. C'est même vous qui serez sonné avant lui. Cependant, alors que tout semblait en état de marche, le haut-parleur droit a cessé de fonctionner à l'issue de ce premier exercice. C'est assez inquiétant pour un appareil à 3 499 $, avant taxes.



Mis à part cela, l'ordinateur spatial a tenu le coup sur le test suivant, absorbant l'impact de quelques chutes sur la moquette et le parquet. On remarque simplement un accroc sur le bandeau. De plus, le joint d'étanchéité a la fâcheuse tendance à se défaire, la fixation magnétique n'est tout simplement pas très solide.



Au final, après une huitième chute d'une hauteur d'environ 3 mètres, le verre avant du Vision Pro s'est finalement fissuré et a volé en éclats. Malgré cela, il était possible de retirer la feuille de verre brisée et de continuer à utiliser le casque. Les écrans interne et externe se sont allumés et ont fonctionné normalement, malgré la disparition d'un morceau entier de la vitre frontale. Il s'agit visiblement d'une couche de protection. Sans elle, l'écran EyeSight est même un peu plus lumineux.



Rappelons qu'il ne faut pas faire cela chez vous, si jamais vous avez eu la chance d'avoir votre Vision Pro (Apple appliquant des contraintes pour utiliser le casque en France). En outre, le prix des réparations du Vision Pro est exorbitant si vous n'avez pas souscrit à l'AppleCare+.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ici :