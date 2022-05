Apple sort une nouvelle édition des Powerbeats Pro (Paria Farzaneh)

C'est une pratique courante avec les produits Beats, Apple commercialise régulièrement de nouvelles éditions de ses écouteurs et casques pour dynamiser les ventes. Dans un tweet publié, Apple informe ses clients qu'une nouvelle édition des Powerbeats Pro vient de débarquer, elle est issue d'une récente collaboration.

Apple x Paria Farzaneh

À travers son compte Twitter Beats by Dre, Apple annonce ce soir une nouvelle collaboration inédite avec la créatrice de mode anglo-iranienne Paria Farzaneh basée à Londres. Comme d'habitude, les Powerbeats Pro ne changent pas au niveau des caractéristiques et fonctionnalités, mais les couleurs des écouteurs ainsi que du boîtier sont complètement modifiées pour proposer un style unique jamais vu dans la gamme jusqu'ici.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, les couleurs sont assez spéciales, on y retrouve des motifs jaunes ainsi qu'un violet foncé. Paria Farzaneh qui est à l'origine de cette personnalisation a davantage misé sur le jaune pour les écouteurs et a mis en avant le violet foncé pour le boitier.



Spécifiquement adressés pour les sportifs, les Powerbeats Pro ont des atouts considérables comme une autonomie de 9 heures d'écoute et plus de 24 heures avec le boîtier de charge. Le design est conçu pour résister à la transpiration et à l'eau. Ils possèdent la fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1, qu'on retrouve également sur les AirPods 3 et les AirPods Pro. Apple a aussi beaucoup travaillé sur la qualité des appels téléphoniques pour assurer des conversations optimales même si vous êtes dans un environnement assez bruyant.



Il est possible d'acheter l'édition Apple x Paria Farzaneh des Powerbeats Pro sur le site de ssense.com.

