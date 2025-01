Confidentialité de Siri : Apple sort du silence et martèle ses engagements

1 com

Alors qu'Apple vient de régler un procès concernant la confidentialité de Siri pour 95 millions de dollars, la firme à la pomme réaffirme son engagement envers la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Une mise au point importante qui intervient dans un contexte où la confidentialité des assistants vocaux est particulièrement scrutée.

Siri et la confidentialité : les engagements d'Apple

Apple tient à le rappeler fermement : les données collectées via Siri n'ont jamais été utilisées pour créer des profils marketing, ni vendues à des annonceurs ou à des tiers. La société met en avant plusieurs mécanismes de protection :

Le traitement local : la majorité des requêtes sont traitées directement sur l'appareil de l'utilisateur grâce au Neural Engine

L'anonymisation : les recherches Siri ne sont pas associées au compte Apple de l'utilisateur mais à un identifiant aléatoire

Le contrôle des enregistrements : les enregistrements audio ne sont conservés que si l'utilisateur accepte explicitement de participer à l'amélioration du service

Cette communication intervient après qu'Apple a accepté de régler un procès collectif pour un montant de 95 millions de dollars. Les plaignants accusaient la société d'avoir enregistré des conversations captées lors d'activations accidentelles de Siri et d'avoir partagé ces informations avec des annonceurs tiers. Certains utilisateurs affirmaient avoir reçu des publicités ciblées après avoir discuté de produits spécifiques près de leurs appareils.



Apple a déclaré avoir choisi de régler cette affaire pour éviter une procédure judiciaire prolongée, tout en maintenant n'avoir jamais partagé les enregistrements Siri avec des tiers.

Private Cloud Compute : l'avenir de la confidentialité selon Apple

Pour aller plus loin dans la protection de la vie privée, Apple a développé Private Cloud Compute, une technologie qui étend la sécurité des appareils au cloud. Cette innovation permet d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle plus sophistiqués tout en garantissant que les données des utilisateurs ne sont ni stockées ni accessibles par Apple.



La firme de Cupertino promet de poursuivre ses efforts en matière de confidentialité, considérant la protection de la vie privée comme un droit humain fondamental. Cette position s'inscrit dans la continuité de sa stratégie globale, alors que la question de la confidentialité des assistants vocaux devient un enjeu majeur pour l'ensemble de l'industrie technologique. Au moins, Apple prend des engagements forts contrairement aux concurrents dont la gestion des données personnelles est plus qu'obscure.



