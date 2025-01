Siri n'est pas utilisé à des fins publicitaires clame Apple

Apple souhaite clarifier la situation. Même si elle vient de payer une centaine de millions de dollars pour stopper l'affaire des écoutes Siri datant de 2019, elle n'est en rien coupable. Dans une nouvelle déclaration, elle explique à nouveau le fonctionnement de Siri et surtout toute la protection qui l'entoure.

Apple a récemment conclu un accord de 95 millions de dollars pour résoudre un litige concernant l’enregistrement de certaines interactions avec Siri. Cette affaire découle d’allégations remontant à 2019, selon lesquelles des sous-traitants auraient analysé des enregistrements Siri sans le consentement explicite des utilisateurs. Ce cas a ravivé des débats sur la confidentialité et des théories suggérant que Siri serait utilisé pour collecter des données à des fins publicitaires.

Apple réfute catégoriquement ces accusations. La société affirme que les données recueillies via Siri ne sont jamais utilisées pour établir des profils marketing ni vendues à des tiers. Elle met en avant ses protocoles stricts de protection de la vie privée, comme l’anonymisation des interactions et leur traitement principalement sur les appareils des utilisateurs. Ces mesures visent à garantir que les informations personnelles restent sous le contrôle des propriétaires.

Déclaration d'Apple à 9To5Mac :

Siri a été conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs dès le début. Les données Siri n'ont jamais été utilisées pour créer des profils marketing et elles n'ont jamais été vendues à personne à quelque fin que ce soit.



Apple a réglé cette affaire pour éviter d'autres litiges afin que nous puissions passer à autre chose des préoccupations concernant la notation par des tiers que nous avons déjà abordées en 2019. Nous utilisons les données Siri pour améliorer Siri, et nous développons constamment des technologies pour rendre Siri encore plus privé.